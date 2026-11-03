Julieta Prandi reveló que se siente hostigada por la familia de su exesposo

En su reciente reaparición pública, la reconocida conductora y modelo Julieta Prandi enfrentó a la guardia periodística en la puerta de la radio.

Al ver los micrófonos, intentó aflojar la tensión y bromeó preguntando si "estaban todos entusiasmados por mi vuelta a la radio".

Luego aseguró que está contenta por regresar a trabajar porque le hace feliz, aunque admitió que "es difícil, me estoy reencontrando conmigo misma".

Aclaró que le pasa como a cualquier persona tras separarse de una relación de seis años y afirmó que "el duelo le duele a todo el mundo, estamos en eso".

Frente a las versiones sobre cómo se enteró el cantante, Julieta fue tajante y desmintió de manera rotunda los rumores de deslealtad.

Señaló que "se especularon muchas cosas, no me importa lo que se especuló, Emanuel y yo sabemos lo que pasó".

Aseveró con tono firme que "él no se enteró de mi decisión por redes sociales, sabía lo que estaba pasando y las acciones que estaba teniendo".

Para cerrar esa idea frente a la prensa, sentenció de manera directa que "las parejas son de a dos, todo el resto es periferia".

La tensión subió cuando le consultaron por las declaraciones de Juan Alberto Mateyko y las burlas de Juana Viale sobre las separaciones rápidas.

Ante los dichos de que hubo un gastadero de plata al pedo, la modelo respondió que "Mateyko tampoco merece opinión".

Añadió que "toda la gente que se burló del dolor ajeno merece mi más profunda lástima" y que no dará detalles de su vida privada.

Por último, remarcó que "no tengo ganas de aclarar nada, porque está todo más que claro para mí" y pidió respeto.

Para poner un freno definitivo, pidió que cesen con el acoso mediático tras cuatro semanas y exigió un poco de paz.

Expresó que "no me importa lo que diga nadie, lo que pasa adentro de una pareja lo conocen dos personas".

Afirmó que "nadie tiene ninguna autoridad para salir a opinar" sobre un tema tan delicado y doloroso.

Para concluir, pidió que "cada uno debería llamarse a silencio, ya déjenme transitarlo en paz, estoy duelando y transitando la separación".