La disputa legal que mantiene Julieta Prandi con el entorno de su expareja, Claudio Contardi, volvió a instalarse en los medios tras la escandalosa ruptura de la modelo con Emanuel Ortega. El periodista Pepe Ochoa reveló en televisión la existencia de un expediente donde se le exigiría a la conductora el pago de $300.000. Ante la repercusión de la noticia, la figura televisiva decidió dar su versión de los hechos y desmentir el trasfondo de la presentación judicial.

Según detalló el panelista al aire, la demanda fue impulsada por María José Contardi, quien es hermana de Claudio y tía de Ezequiel, el hijo mayor del empresario. La mujer sostendría que la modelo debe devolverle esa importante suma de dinero que, tiempo atrás, ella le habría donado al matrimonio. Dicho acuerdo financiero estaría directamente vinculado a la compra de una vivienda en la localidad de Martínez, adquirida durante la relación.

Lejos de quedarse callada, la presentadora desestimó la veracidad de esta versión y aseguró que la causa judicial no tiene sustento actual. "Está en manos de la Justicia. Está comprobado que tengo razón, es parte de lo que viví durante seis años. No está reclamando el dinero, es volver a explicar cosas que no vienen al caso", afirmó de manera tajante para frenar las especulaciones sobre su situación financiera.

Asimismo, la actriz reconoció que este tipo de maniobras legales ya no logran afectarla emocionalmente debido al extenso historial de enfrentamientos que atraviesa. "Estoy anestesiada y acostumbrada a la otra parte, a los manotazos de ahogado, a lo que quisieran hacerme durante años. Está en manos de mis abogados", señaló, dejando en evidencia el agotamiento que le genera este prolongado litigio familiar.

Para la conductora, esta reactivación mediática es simplemente una estrategia para perjudicarla económicamente y quedarse con el fruto de su esfuerzo profesional. "Es una denuncia vieja, es querer sacarme más de lo que me sacaron. Tiene que ver con mi dinero y patrimonio que hice trabajando", sentenció, negando rotundamente la vigencia de una deuda por $300.000 y ubicando el conflicto en el pasado.

Este nuevo episodio se suma a una larga lista de batallas legales por bienes inmuebles entre la modelo y los parientes de su exmarido. Anteriormente, Ezequiel Contardi mantuvo un fuerte cruce judicial con ella por un departamento ubicado en el barrio de Belgrano. De acuerdo con los registros de la escritura, la propiedad fue vendida por la actriz al joven en junio de 2011 por un valor cercano a los $78.000.

En aquella oportunidad, la conductora denunció por estafa al hijo de su expareja alegando que jamás había cobrado el dinero correspondiente a esa operación inmobiliaria. Sin embargo, la Justicia determinó el sobreseimiento del acusado durante el año 2024. A raíz de esa resolución favorable, el joven decidió contrademandar a la modelo por haberlo expuesto públicamente bajo el mote de estafador.

De este modo, los cruces por propiedades y las acusaciones mutuas vuelven a colocar a la modelo en el centro de una compleja trama judicial. Frente a las versiones difundidas en la pantalla chica, la conductora dejó en claro su postura y denunció que detrás de estos movimientos existe una clara intención de dañar el patrimonio que logró construir a lo largo de su carrera.