Julieta Prandi se arrepintió de separarse de Ortega: la verdad revelada

Mariano Peluffo rompió el silencio y aclaró la situación de Julieta Prandi luego de que la modelo anunciara su separación de Emanuel Ortega tan solo 27 días después del casamiento. El conductor, quien comparte el día a día laboral con la actriz, decidió referirse públicamente a los rumores que aseguraban un posible arrepentimiento por parte de su compañera tras publicar el sorpresivo mensaje en redes sociales.

Durante una entrevista con Puro Show, el presentador remarcó que estuvo al tanto de la novedad instantes antes de que se hiciera pública. Él notó algo extraño al consultarle sobre el viaje de bodas que tenían planificado. "Vino a la radio, le pregunté cómo andaba, qué sentía en su último día antes del viaje, porque se iban de luna de miel, y cuando me miró, entendí que algo pasaba", señaló el animador.

Peluffo agregó detalles sobre esa conversación privada y la postura adoptada por la modelo: "Hablamos un montón y me dijo que iba a subir una historia de Instagram porque no quería especulaciones y además, no iba a estar disponible por algunas semanas. ¿Si hizo bien? un poco y un poco porque ella plantó su verdad sin derecho a réplicas pero Juli está muy segura, muy firme".

Respecto a las versiones que indicaban que ella se habría arrepentido de exponer el quiebre de la pareja, su amigo fue contundente y descartó cualquier marcha atrás: "No es así. Es una decisión impetuosa pero firme. Además, se casó hace 27 días, es obvio que antes de anunciar algo así, lo vas a pensar, no es una calentura más".

Para cerrar, Peluffo fue sincero acerca de las razones de fondo que provocaron este sorpresivo desenlace: "No creo que venga por el lado de la familia. Ella lo dijo: hay acuerdos que no se respetaron. Todos tenemos una lista de innegociables y cuando aparecen, ya está. Evidentemente algo pasó en la pareja. Es algo inesperado, si vos la ves venir, no te casás".