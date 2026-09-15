Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casan en secreto: los detalles de la boda

La historia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó un capítulo definitivo tras superar rumores recientes sobre su relación. Los enamorados decidieron casarse y formalizar su unión después de afianzar un noviazgo muy reservado que conquistó la atención del público desde el primer momento.

Ángel de Brito reveló en LAM la boda que mantenían oculta para evitar la atención mediática. El periodista explicó detalladamente los motivos de la pareja, que semanas atrás enfrentó rumores de separación, al aclarar que "no querían prensa".

El enlace civil se organizó para este martes 15 de septiembre a las 13 en San Isidro. Según detalló el conductor sobre los festejos posteriores, "Mañana es el civil, después un almuerzo y luna de miel en Miami".

La lista de invitados quedó reducida exclusivamente al círculo íntimo de los futuros esposos. Sobre los asistentes, el comunicador sumó que "De parte de ella estarán sus hijos, sus padres, su hermana y su mejor amiga. De parte de él sus padres, sus hijos y algunos amigos".

El romance comenzó a mediados de 2020 con charlas privadas por Instagram durante el aislamiento. Esos mensajes virtuales derivaron en llamadas a la distancia hasta que compartieron un encuentro presencial el 13 de agosto de aquel año.

Poco tiempo después decidieron convivir juntos y consolidar su familia ensamblada con total serenidad. Ambos supieron integrarse a sus respectivos entornos familiares mientras construían un proyecto de vida compartido que hoy coronan ante el registro civil.