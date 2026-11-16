Julieta Prandri estaría de novia con Guido Sardelli, músico de Airbag

La reconocida conductora Julieta Prandi salió a desmentir rotundamente las versiones que la vinculan sentimentalmente con el músico Guido Sardelli, cantante y guitarrista de Airbag. A solo un mes de haberse confirmado su escandalosa separación de Emanuel Ortega, la animadora fue señalada por un supuesto reencuentro romántico con su exnovio del año 2020, pero frente a las cámaras fue categórica al asegurar: "Estoy sola completamente".

Todo este revuelo mediático comenzó el viernes pasado cuando el periodista Gustavo Méndez lanzó la versión en el programa La mañana con Moria por Eltrece. Con un tono enigmático, el panelista construyó el relato diciendo: "Día jueves de la semana pasada, mirada va mirada viene. Salieron cuatro meses después de la primera separación que tuvo ella. Fue un amor de verano muy fogoso". Luego remató: "Lo que me dicen es que se miraron mucho dentro del mismo restaurante de Costanera. Julieta Prandi estaría muy cerca de Guido Sardelli de Airbag".

En diálogo directo con Karina Iavícoli en el ciclo Infama de América TV, la modelo abordó el tema y desactivó cualquier rumor. Cuando le consultaron puntualmente por el guitarrista, la conductora respondió de forma tajante: "Tengo la mejor con Guido, tengo la mejor, pero estoy sola, chicos. Nada más por aclarar". Además reconoció que se enteró de las versiones al llegar a la radio y expresó su sorpresa afirmando: "Lo loco es que yo no estoy saliendo".

Por su parte, Iavícoli relató al aire cómo fue el contacto privado que mantuvo con la protagonista para chequear la información periodística de primera mano. La periodista explicó su método de consulta detallando: "La llamé a Julieta, porque la mejor manera de saber si es verdad o no es: Julieta, ¿volviste con Guido? De ninguna manera, es la respuesta de Julieta". De este modo, quedó descartada cualquier chance de reconciliación con el artista.

La panelista también dejó en claro que la animadora continúa procesando el doloroso final de su vínculo matrimonial con Ortega, señalando al respecto: "Sigue transitando su duelo por Emanuel Ortega, por su matrimonio, que todavía está casada". En paralelo, trascendió en los medios que el cantante ya retiró algunas pertenencias personales del domicilio que ambos compartían, aunque habría enviado a otra persona en su lugar para buscarlas.

Consultada sobre su presente emocional tras el escándalo que involucró una tercera persona en discordia, la modelo fue medida pero transparente con la prensa. Al responder cómo se siente hoy, dijo: "Pasó un mes ya. Mejor, mejor. Transitándolo, chicos, es un proceso". Sobre una supuesta intención del músico de recomponer la pareja, fue escueta y aseguró: "Yo no escuché nada. No lo escuché tampoco", agregando ante la duda de si lo esperaría: "Podría, pero la verdad no quiero hablar del tema".

La velocidad con la que surgió esta versión generó fuertes debates en los programas de espectáculos y críticas veladas sobre los tiempos personales de la conductora. Iavícoli salió en su defensa cuestionando esas miradas al expresar: "También la criticaban. Ah, cómo estabas re mal por Emanuel y ahora ya se te pasó tan rápido el duelo y volviste con Guido".

La comunicadora aclaró que la coincidencia en el restaurante fue por el cumpleaños de una amiga en común, evento al que el primo del periodista Ángel de Brito e integrante de Airbag junto a sus hermanos Patricio y Gastón llegó por separado.