El reconocido bailarín argentino Julio Bocca anunció que dejará la dirección artística del Ballet Estable del Teatro Colón. La decisión fue comunicada a través de un video en el que hizo un balance de sus dos años de gestión y confirmó que el bailarín Herman Cornejo será quien tome la posta en una nueva etapa de la compañía.

"He tomado la decisión de retirarme como director", expresó Bocca al comienzo de su mensaje. Luego, destacó el trabajo realizado desde que asumió la conducción del cuerpo de baile y valoró los cambios impulsados durante este período.

"Han sido dos años de mucho trabajo y mucha felicidad por hacer grandes espectáculos nuevos y diferentes, tener más funciones, más calidad en las obras", señaló.

La salida se concretará el 29 de diciembre, después de la última función de la temporada. De esta manera, Bocca cerrará un ciclo que comenzó formalmente en noviembre de 2024, cuando asumió el desafío de conducir una de las compañías de danza más importantes del país.

En su despedida, también agradeció a los equipos de trabajo, las autoridades y al público que acompañó su gestión. "Me voy muy feliz por lo que logramos juntos. Acá lo más importante es el Ballet del Teatro Colón, su presente y su futuro", expresó en el comunicado institucional.

Quién reemplazará a Julio Bocca en el Teatro Colón

El sucesor será Herman Cornejo, bailarín argentino nacido en San Luis y figura internacional del American Ballet Theatre (ABT) de Nueva York.

Cornejo comenzó su formación en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y alcanzó reconocimiento internacional desde muy joven. A los 16 años obtuvo la medalla de oro en el Concurso Internacional de Ballet de Moscú y posteriormente desarrolló gran parte de su carrera en Estados Unidos.

Su llegada a la dirección artística está prevista para mediados de agosto de 2027, una vez que finalice su trayectoria como bailarín en el American Ballet Theatre. Su última presentación con esa compañía será el 22 de julio de ese año.

Bocca también le dedicó unas palabras especiales a su sucesor: "Querido Herman Cornejo: te vi crecer en tu carrera. Te deseo muchísima suerte en esta nueva etapa".

La despedida de Bocca tendrá una parada en San Juan

Antes de finalizar su gestión, el Ballet Estable del Teatro Colón tiene compromisos importantes fuera de Buenos Aires. Entre ellos figura una presentación en San Juan con "El lago de los cisnes", en el marco de los festejos por el décimo aniversario del Teatro del Bicentenario.

La visita forma parte de las actividades previstas para celebrar la primera década del espacio cultural sanjuanino y representa una de las últimas presentaciones de la compañía bajo la dirección de Bocca.

Luego, el elenco continuará con una gira por Paysandú, Uruguay, y regresará al Teatro Colón para las funciones de "Cascanueces", que contarán con la participación de la reconocida bailarina Marianela Núñez y Patricio Revé.

Así, la salida de Bocca marcará el cierre de una etapa importante para el ballet argentino, con una transición que buscará darle continuidad al proyecto artístico y a la proyección internacional de la compañía.