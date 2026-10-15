La investigación contra Julio Iglesias por presunta agresión sexual y explotación laboral avanzó en España luego de que la Fiscalía respaldara la competencia de la Audiencia Nacional para intervenir en la causa. El informe fue remitido al juez Antonio Piña, quien deberá resolver si habilita la apertura de una investigación formal contra el cantante.

La denuncia fue presentada por dos exempleadas que trabajaron en las propiedades del artista en Bahamas y República Dominicana durante 2021. Las mujeres lo acusan de presuntos hechos de violencia sexual, además de condiciones laborales abusivas. Las acusaciones todavía deben ser investigadas y no existe una condena contra Iglesias por estos hechos.

El cambio de postura de la Fiscalía representa un giro en el recorrido judicial del caso, que había sido archivado en enero de 2026 por una cuestión de jurisdicción. En aquella oportunidad, el Ministerio Público consideró que los tribunales españoles no eran competentes para investigar los hechos denunciados.

El juez deberá decidir si abre la investigación

La nueva presentación judicial fue realizada en septiembre por las dos mujeres, con el respaldo de la organización internacional Women's Link Worldwide. A partir de esa querella, el magistrado solicitó a la Fiscalía que se pronunciara sobre la competencia de la Justicia española.

El informe fiscal concluyó que la Audiencia Nacional puede intervenir en el caso, debido a la naturaleza de los delitos denunciados y a las disposiciones legales que permiten investigar determinados hechos cometidos en el extranjero por ciudadanos españoles.

La querella incluye acusaciones por presunta trata de personas, agresión sexual, lesiones, delitos contra los derechos de los trabajadores y posibles situaciones de trabajo forzado y servidumbre.

Sin embargo, el aval de la Fiscalía no implica que el cantante haya sido declarado culpable ni que la investigación esté formalmente abierta. Esa decisión deberá tomarla el juez a cargo de la causa.

Qué denunciaron las exempleadas

Las mujeres, identificadas públicamente bajo los seudónimos Rebeca y Laura, trabajaron en las residencias de Iglesias en el Caribe. Una de ellas se desempeñaba en tareas domésticas y la otra como fisioterapeuta.

En sus testimonios denunciaron presuntos episodios de agresión sexual, acoso, intimidación y control durante sus jornadas laborales. También describieron condiciones de trabajo que consideraron abusivas y señalaron que habrían recibido amenazas vinculadas con la posibilidad de perder sus empleos.

Las denunciantes sostienen que los hechos ocurrieron en un contexto de desigualdad de poder y vulnerabilidad laboral. La organización que las representa solicitó que se investiguen las responsabilidades penales que pudieran corresponder.

La respuesta de Julio Iglesias

El cantante negó públicamente las acusaciones después de que se conociera la primera denuncia. En un mensaje difundido en sus redes sociales, afirmó que nunca había abusado, coaccionado ni faltado el respeto a ninguna mujer y calificó los señalamientos como falsos.

También expresó su intención de defender su dignidad y de que se conozca su versión de los hechos.

Por ahora, el futuro de la causa depende de la decisión del juez Antonio Piña. Si dispone avanzar, se abrirá una nueva etapa judicial para determinar si existen elementos suficientes para investigar las acusaciones presentadas por las dos exempleadas.