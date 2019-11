Juncker acusó a Johnson de mentir en la campaña del referendo por el Brexit

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente saliente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo hoy que fue un gran error no haber respondido a las "mentiras" que se dijeron sobre la Unión Europea (UE) en la campaña del referendo por el Brexit, consignaron los principales medios británicos.



"Se dijeron tantas mentiras, incluyendo las del actual primer ministro, Boris Johnson, que se necesitaba una voz para contrarrestarlas", afirmó Juncker mientras se prepara para retirarse de la Comisión Europea, después haber cumplido su mandato durante cinco años.



En una entrevista a la revista alemana Der Spiegel y que reprodujo el diario The Guardian, Juncker dijo que una de esas mentiras fue que los "Remainers" (partidarios de la permanencia) estaban furiosos con el ómnibus que usó Johnson en la campaña del Brexit.



Johnson, quien era la imagen de la campaña contra la UE en el referendo de 2016, recorrió el país en un clásico micro británico de color rojo, que portaba un cartel con una leyenda que decía que salir de la UE podría ahorrar 350 millones de libras esterlinas a la semana para el Sistema Nacional de Salud (NHS).



En ese sentido, Juncker afirmó que la Comisión decidió no intervenir por consejo del ex primer ministro David Cameron, que temía que las intervenciones de Bruselas fueran contraproducentes.



También criticó al ex primer ministro laborista Tony Blair por no haber logrado presionar al Reino Unido para que se adhiriera a un sistema federal europeo, argumentando que había allanado el camino para la votación del Brexit.



Según Juncker, los británicos, incluido su amigo Tony Blair, siempre han considerado a la UE como un proyecto económico y han rechazado la unión política.



"Si te aferras a esa narrativa durante más de 40 años, no debería sorprender que la gente la recuerde durante el referendo", analizó.



También afirmó que se habían convertido en "un objetivo ideológico para los partidarios del Brexit " y añadió que era importante no dar a los europeos "la falsa impresión" de que la UE estaba en camino de convertirse en un único Estado.



El presidente de la Comisión dijo además que el "nacionalismo tonto" sigue siendo una amenaza para la UE, especialmente cuando los partidos establecidos tratan de imitar a los populistas.