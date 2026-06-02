Junio de 2026 llegará con dos feriados nacionales en el calendario argentino, aunque solo uno de ellos generará un fin de semana largo para millones de trabajadores. Las fechas estarán dedicadas a conmemorar a dos próceres fundamentales en la historia de la independencia nacional: Martín Miguel de Güemes y Manuel Belgrano.

El primer feriado corresponde al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Aunque la conmemoración histórica es el 17 de junio, al tratarse de un feriado trasladable y caer miércoles, el descanso se adelantará al lunes 15 de junio. Esta modificación permitirá conformar el único fin de semana largo del mes, junto al sábado 13 y domingo 14.

De esta manera, trabajadores y estudiantes podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso, una oportunidad que suele ser aprovechada para realizar viajes cortos, actividades recreativas o reuniones familiares.

El segundo feriado nacional será el 20 de junio, fecha en la que se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, creador de la bandera argentina. Sin embargo, en 2026 la jornada caerá sábado y, al tratarse de un feriado inamovible, no será trasladada ni generará un nuevo fin de semana largo.

La diferencia entre ambas fechas responde a la legislación vigente. La Ley 27.399 establece que algunos feriados pueden trasladarse para fomentar el turismo y el descanso, mientras que otros, considerados inamovibles, deben mantenerse en su fecha original independientemente del día de la semana en que caigan.

Martín Miguel de Güemes fue uno de los grandes protagonistas de la lucha por la independencia argentina. Desde Salta organizó la llamada “Guerra Gaucha”, una estrategia que permitió contener el avance de las tropas realistas en el norte del país y facilitar las campañas militares impulsadas por José de San Martín.

Por su parte, Manuel Belgrano es recordado no solo por haber creado la bandera nacional, sino también por su papel como abogado, economista, periodista y militar comprometido con el proceso emancipador argentino. Su figura integra el reducido grupo de próceres homenajeados con un feriado nacional.

Así, junio ofrecerá dos fechas patrias destacadas y un único fin de semana largo, marcando una pausa en la actividad laboral y educativa antes de la llegada de las vacaciones de invierno en gran parte del país.