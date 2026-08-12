“Pido justicia por mi hija porque un día la despedí y no volvió”. Con una bandera entre sus manos y rodeada de familiares, amigos y personas que decidieron acompañarla, Griselda Álvarez encabezó este miércoles una marcha para exigir justicia por el femicidio de su hija, Gemma Álvarez.

A casi dos semanas del crimen que conmocionó a San Juan, el nombre de Gemma volvió a escucharse con fuerza en las calles del centro sanjuanino. La concentración comenzó en Plaza Laprida y desde allí la columna avanzó por avenida Alem hasta las inmediaciones de Cavig. Luego continuó por avenida Ignacio de la Roza hasta Plaza 25 de Mayo y tomó calle Rivadavia para finalizar frente a Tribunales.

El recuerdo de Gemma permanece vivo entre familiares y amigos. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Durante todo el recorrido, el pedido fue el mismo: justicia y que el nombre de Gemma no se borre. Su mamá sostuvo la bandera que acompañó la movilización y, visiblemente conmovida, aseguró a DIARIO HUARPE que la familia continuará reclamando hasta obtener una respuesta judicial.

“Nosotros no vamos a parar hasta que se haga justicia porque mi hija pagó con su vida. Me quitaron a mi hija. Toda esta gente que está acá me está ayudando para que yo pueda gritar y pedir justicia”, expresó Griselda.

El femicidio de Gemma ocurrió el 29 de julio. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

El reclamo estuvo atravesado también por lo sucedido antes del femicidio. Gemma había acudido a la Justicia y realizado denuncias contra quien había sido su pareja. Para su mamá, ese antecedente vuelve todavía más doloroso lo ocurrido. “Que no haya ninguna más. Mi hija hizo una denuncia, hizo dos denuncias y esto quedó así. Mi hija perdió la vida. Un día salió y no volvió. Dejó una hija”, manifestó.

Entre quienes caminaron junto a Griselda estuvo Lorena Esquivel, tía de Gemma y quién, cuestionó la efectividad de las medidas de protección y reclamó cambios que permitan resguardar a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia. “La perimetral no existe, no sirve. Tendrían que implementar otra cosa porque la mujer está muy desprotegida”, sostuvo.

(Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

La marcha también buscó que Gemma sea recordada más allá de la violencia que terminó con su vida. Su tía la describió como una mujer con proyectos, dedicada a su hija y con deseos de progresar.

“Quiero que sea recordada con mucho amor. Fue una mujer muy inteligente, muy capaz de hacer cosas. Ella quería seguir adelante. He vivido con ella las cosas que quería para su hija y solamente quería progresar, salir adelante y trabajar”, recordó Lorena.

La columna partió desde Plaza Laprida y finalizó frente a Tribunales. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Frente al edificio de Tribunales, el recorrido llegó a su fin, pero la familia dejó en claro que el reclamo continuará. “Creo en Dios y creo en la Justicia. Espero que esa persona pague una condena y no salga más”, expresó Griselda.

Los carteles con pedidos de justicia coparon la marcha.(Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Cómo avanza la causa por el femicidio de Gemma

Mientras la familia mantiene el reclamo en las calles, la investigación por el femicidio continúa avanzando. Matías Ezequiel Marín permanece detenido y está imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, además del incumplimiento de una orden judicial.

Fabiana Salinas, abogada querellante de la familia, explicó a DIARIO HUARPE que actualmente se preparan nuevas medidas periciales sobre los elementos incorporados a la investigación. “Se están por realizar las pericias biológicas y luego las genéticas, tanto de los elementos que se han secuestrado como del elemento homicida, que es el cuchillo”, señaló.

La columna partió desde Plaza Laprida. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

La letrada reveló además que dentro del automóvil investigado no solamente fue encontrado el cuchillo que será sometido a los estudios correspondientes, sino también una una manopla de acero, otro elemento que forma parte de las pruebas de la causa.

La abogada querellante consideró que, hasta el momento, la investigación penal avanza correctamente y destacó el trabajo realizado junto al Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, Salinas remarcó que el caso debe analizarse teniendo en cuenta la violencia de género que Gemma atravesaba desde antes del femicidio y las respuestas que recibió cuando buscó protección.

“No se debe omitir que la violencia de género que Gemma ha venido sufriendo no empieza con el femicidio, sino que viene desde hace mucho tiempo atrás”, señaló Salinas.

Finalmente, confirmó que la familia recibe acompañamiento psicológico, especialmente la hija de Gemma, de 11 años. Salinas sostuvo que la situación que atraviesa el entorno familiar es muy difícil y destacó particularmente el peso que actualmente recae sobre Griselda Álvarez, mamá de Gemma.