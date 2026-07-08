La gran final del Mundial 2026 no solo tendrá como protagonistas a las dos selecciones que lleguen al partido decisivo. La FIFA prepara un espectáculo sin precedentes para el cierre del torneo y en las últimas horas comenzó a tomar fuerza el nombre de Justin Bieber como una posible figura principal del show de entretiempo.

El encuentro final se disputará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium, escenario elegido para una ceremonia que buscará combinar fútbol, música y entretenimiento a una escala global.

Aunque el cantante canadiense todavía no confirmó oficialmente su participación, distintos medios internacionales aseguran que existen conversaciones entre el artista y la FIFA para que forme parte del evento.

La expectativa aumentó luego de que Bieber compartiera en sus redes sociales imágenes de su infancia vestido para jugar al fútbol y acompañado de una pelota. Si bien la publicación podría estar vinculada al clima mundialista, muchos seguidores interpretaron el gesto como una posible señal sobre su presencia en la Copa del Mundo.

Un show histórico para una final mundialista

La final del Mundial 2026 marcará un cambio en la tradición de la FIFA, ya que será la primera vez que el partido decisivo contará con un espectáculo musical durante el entretiempo, siguiendo el modelo de grandes eventos deportivos de Estados Unidos.

La organización prepara una producción internacional que combinará la emoción del fútbol con la presencia de grandes figuras de la música, con millones de espectadores siguiendo la transmisión en todo el planeta.

Hasta el momento, los artistas confirmados para participar son Shakira, quien además fue elegida para interpretar la canción oficial del Mundial y encabezó el show de apertura en México; Madonna y la banda de K-pop BTS.

La posible incorporación de Bieber sumaría una de las figuras pop más reconocidas del mundo a una celebración que busca quedar en la historia del fútbol.

Un evento con objetivo solidario

Además del espectáculo deportivo y musical, la FIFA anunció que la ceremonia tendrá un componente solidario.

El show estará vinculado al Fondo Mundial de Educación Ciudadana, una iniciativa que tiene como objetivo recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación de calidad y al fútbol para niños y niñas en distintos países.

De esta manera, la final del Mundial 2026 buscará trascender el resultado deportivo y convertirse en un evento con impacto social a nivel internacional.

El regreso de Bieber a los grandes escenarios

La posibilidad de que Justin Bieber participe en la final llega luego de una reciente aparición destacada en el Festival de Coachella, donde presentó un espectáculo que combinó sus canciones más recientes con un repaso por los grandes éxitos de su carrera.

Durante ese show, el artista repasó temas de sus álbumes más actuales, como “SWAG” y “SWAG II”, además de interpretar canciones que marcaron sus comienzos y su explosión mundial desde internet.

La presentación fue una de sus actuaciones más importantes desde la suspensión de su gira Justice World Tour en 2022, y volvió a instalar la expectativa sobre su regreso a escenarios de gran magnitud.

Ahora, la atención está puesta en la confirmación oficial de la FIFA y en si Justin Bieber será finalmente una de las estrellas que animará la histórica final del Mundial 2026.