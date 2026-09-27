Juventud Zondina y Defensores descendieron a la B del fútbol sanjuanino.

La fecha 15 del Torneo Clausura terminó con los descensos de Juventud Zondina y Defensores de Argentinos a la Primera B del fútbol sanjuanino. A falta de dos jornadas para finalizar la fase regular, ambos equipos dependían de sumar y también del resultado de Carpintería.

Juventud Zondina perdió 1-0 frente a Minero, mientras que Defensores de Argentinos cayó 4-0 ante Atenas. Carpintería sumó un punto y ese resultado terminó de sentenciar el descenso del Tricolor y Defensores.

Zondina perdió con Minero

Juventud Zondina no pudo conseguir el resultado que necesitaba para mantener sus posibilidades de continuar en Primera. El único gol del encuentro lo convirtió Agustín Torres para Minero.

El Tricolor quedó así sin margen en la lucha por la permanencia cuando todavía quedan dos fechas para completar la fase regular del Clausura. De esta manera, Juventud Zondina volverá a la B local después de cinco años.

Defensores cayó ante Atenas

Defensores de Argentinos también necesitaba sumar para seguir con chances de mantenerse en la máxima categoría del fútbol sanjuanino. Sin embargo, perdió 4-0 frente a Atenas y quedó condenado al descenso.

Martín Montiveros marcó uno de los goles de Atenas, mientras que Bronvale convirtió en tres oportunidades para completar la goleada. De esta manera, Defensores solamente pudo disputar una temporada en Primera antes de regresar al ascenso.

Zonda se quedó sin representante

Con el descenso de Juventud Zondina, Zonda se quedó sin representante en la máxima categoría del fútbol sanjuanino después de seis años. El Tricolor tendrá que afrontar nuevamente la Primera B durante la próxima temporada.

Zondina y Defensores se suman a Sarmiento entre los equipos que jugarán en la B local en la próxima temporada. Los descensos quedaron definidos en la fecha 15, cuando todavía restan dos jornadas para completar la fase regular del Clausura.