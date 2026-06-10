El futuro de Emiliano "Dibu" Martínez vuelve a ocupar un lugar central en el mercado de pases europeo. A pocas horas del inicio del Mundial 2026, desde Italia aseguran que la Juventus intensificó las gestiones para incorporar al arquero de la Selección argentina, quien estaría decidido a cambiar de rumbo tras varias temporadas defendiendo los colores de Aston Villa.

A los 33 años, el marplatense atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Consolidado como uno de los mejores arqueros del mundo y referente indiscutido de la Albiceleste, ahora analiza la posibilidad de dar un nuevo salto en Europa y desembarcar en uno de los clubes más importantes del fútbol italiano.

Según informó La Gazzetta dello Sport, la Juventus considera a Martínez como una prioridad para reforzar el arco de cara a la próxima temporada. El conjunto de Turín busca sumar experiencia, liderazgo y jerarquía bajo los tres palos, características que el argentino ha demostrado tanto en la Premier League como en las grandes competencias internacionales.

La dirigencia de la Vecchia Signora y el cuerpo técnico encabezado por Luciano Spalletti entienden que el campeón del mundo reúne las condiciones ideales para liderar una nueva etapa deportiva del club.

El principal obstáculo de la negociación

Aunque existe interés mutuo, la operación está lejos de resolverse. Uno de los principales inconvenientes es el aspecto económico.

Dibu Martínez tiene contrato vigente con Aston Villa hasta junio de 2028 y actualmente percibe un salario cercano a los nueve millones de dólares por temporada. Esa cifra representa un desafío para la Juventus, que mantiene una política de reducción de gastos en los últimos mercados.

De acuerdo con los reportes provenientes de Italia, la institución turinesa ya habría acercado una propuesta contractual por tres temporadas, hasta 2029. Sin embargo, el ofrecimiento económico sería inferior a los ingresos que actualmente recibe el arquero argentino en Inglaterra.

Por ese motivo, las conversaciones continúan enfocadas en encontrar un punto de equilibrio que permita acercar posiciones y destrabar la negociación.

Cuánto pide Aston Villa

En Birmingham tampoco consideran intransferible al arquero argentino. Si bien Martínez es una de las grandes figuras del plantel, la posibilidad de una venta ya había sido evaluada en mercados anteriores.

Incluso, Aston Villa comenzó a estudiar alternativas para reemplazarlo en caso de concretarse una transferencia durante este verano europeo.

Según los informes que circulan en Inglaterra e Italia, el club inglés pretende una cifra que oscila entre los 13 y los 20 millones de dólares para autorizar la salida del campeón del mundo.

La diferencia entre ambos extremos dependerá de la estructura final de la operación, los bonos por objetivos y las condiciones de pago que puedan acordar las partes.

El deseo del arquero

Otro factor que podría resultar determinante es la postura del propio futbolista. Distintos medios europeos aseguran que Martínez ve con buenos ojos la posibilidad de jugar en la Serie A y estaría dispuesto a colaborar para facilitar el acuerdo.

De hecho, trascendió que el arquero planea mantener conversaciones con la dirigencia de Aston Villa para manifestar su deseo de emprender una nueva etapa profesional y solicitar que el club escuche las propuestas que lleguen desde Italia.

Mientras tanto, representantes e intermediarios continúan trabajando para acercar posiciones en una negociación que promete convertirse en una de las grandes novelas del mercado europeo.

Por ahora no hay acuerdo definitivo, pero la Juventus ya dio el primer paso y Dibu Martínez aparece cada vez más cerca de protagonizar uno de los movimientos más importantes de la próxima temporada.