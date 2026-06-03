La Juventus dio un paso clave en el mercado de pases al iniciar gestiones para fichar al arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez, actual jugador del Aston Villa y campeón del mundo con la selección argentina, en busca de reforzar un puesto clave tras una temporada irregular.

El interés de la Vecchia Signora surge en un contexto de cambios estructurales, con la llegada de Luciano Spalletti como nuevo entrenador y la decisión de incorporar un arquero con experiencia, liderazgo y mentalidad ganadora para consolidar el equipo.

Según medios italianos, la dirigencia considera que Martínez reúne todas esas condiciones, respaldado por su rendimiento en la Premier League y su protagonismo en la consagración del Aston Villa en la Europa League, además de su destacada trayectoria con la selección argentina.

En ese sentido, Juventus apunta a resolver definitivamente la situación del arco, luego de una campaña con altibajos de Michele Di Gregorio, y analiza avanzar en negociaciones formales con el club inglés en los próximos días, aunque reconoce que se trata de una operación de alto costo.

El argentino, de 33 años, tiene contrato con Aston Villa hasta 2029 y percibe un salario cercano a los seis millones de euros por temporada, lo que representa una inversión importante para el club italiano.

La búsqueda de un arquero de jerarquía se intensificó tras la negativa del Liverpool a negociar por Alisson Becker, quien era la primera opción de la Juventus. Ante ese escenario, el nombre de Martínez tomó fuerza como alternativa principal.

El interés por el arquero no es nuevo: ya había existido un acercamiento meses atrás, pero la posibilidad de fichar a Alisson había postergado las conversaciones. Ahora, Juventus retomó contactos con su entorno y evalúa la viabilidad económica del traspaso.

En paralelo, también aparece como opción el italiano Guglielmo Vicario, actual arquero del Tottenham, aunque el perfil de Martínez encaja mejor en lo que busca el nuevo entrenador.

Mientras se define su futuro, el Dibu Martínez continúa enfocado en su recuperación física para llegar en óptimas condiciones al próximo Mundial, donde la selección argentina debutará el 16 de junio frente a Argelia.

La negociación se presenta abierta y dependerá de factores económicos y deportivos, pero refleja la intención de Juventus de apostar por un arquero de élite para iniciar una nueva etapa competitiva.