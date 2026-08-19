Juventus puso punto final a una de las principales novelas del mercado de pases europeo y oficializó la llegada de su nuevo arquero para la temporada 2026/27.

La Vecchia Signora anunció este martes la incorporación de Guglielmo Vicario, quien arribará desde Tottenham a préstamo por una temporada, hasta el 30 de junio de 2027. El arquero italiano tiene 29 años y regresará así al fútbol de su país después de tres temporadas en la Premier League.

La llegada de Vicario también significa el cierre definitivo de la posibilidad de que Emiliano “Dibu” Martínez se convierta en jugador del conjunto de Turín.

Juventus anunció a Guglielmo Vicario como su refuerzo en el arco. (Captura: @juventusfc en X)

Juventus había negociado por el Dibu

El club italiano había tenido al arquero de la Selección argentina como una de sus principales opciones para reforzar el puesto.

Juventus mantuvo negociaciones con Aston Villa para intentar concretar la transferencia del marplatense, pero las conversaciones no llegaron a buen puerto debido a que las partes no lograron alcanzar un acuerdo económico.

Ante esta situación, la dirigencia tuvo que cambiar de rumbo y avanzar por Vicario, quien finalmente fue anunciado como nuevo integrante del plantel dirigido por Luciano Spalletti.

Quién es Guglielmo Vicario

Vicario volverá a jugar en Italia luego de su experiencia en la Premier League. Antes de incorporarse a Tottenham en 2023, el arquero se destacó en Empoli y se consolidó como uno de los guardametas importantes de la Serie A.

Durante su etapa en el club londinense disputó 117 partidos y formó parte del plantel que conquistó la Europa League en 2025.

Además, fue compañero del argentino Cristian “Cuti” Romero durante su paso por Tottenham.

El acuerdo entre Juventus y Tottenham contempla una cesión inicial por una temporada y una opción para que el equipo italiano pueda adquirir definitivamente el pase del arquero.

El futuro del Dibu Martínez

Con la operación de Vicario confirmada, el Dibu Martínez continuará, al menos por ahora, vinculado al Aston Villa.

El arquero argentino había sido uno de los nombres más buscados por Juventus durante este mercado de pases, pero finalmente el club italiano optó por una alternativa conocida en el fútbol local.

Así, Vicario será el encargado de ocupar el arco de Juventus durante la próxima temporada, mientras que la posibilidad de ver al Dibu Martínez defendiendo los tres palos de la Vecchia Signora quedó descartada.