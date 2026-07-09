Emiliano "Dibu" Martínez quedó en el centro de la escena por un fuerte movimiento del mercado de pases europeo. La Juventus decidió avanzar con fuerza para incorporar al arquero campeón del mundo y ya presentó una oferta cercana a los 20 millones de dólares para intentar convencer al Aston Villa, que por el momento analiza la propuesta.

El Dibu, prioridad para la Juventus

Según trascendió, dirigentes del club de Turín mantuvieron una reunión con los representantes del arquero argentino y les transmitieron que el marplatense es la principal prioridad para reforzar el plantel de cara a la próxima temporada.

La intención de la Vecchia Signora es construir un nuevo proyecto deportivo que le permita volver a pelear por los títulos de la Serie A y recuperar protagonismo en la UEFA Champions League, y consideran que Martínez es la pieza ideal para liderar ese proceso.

Negociación en plena Copa del Mundo

El avance de la operación se produce en un momento particular, ya que el arquero se encuentra disputando el Mundial con la Selección argentina.

Aunque el reglamento de la FIFA permite este tipo de negociaciones entre clubes y representantes durante el torneo, el movimiento llamó la atención por producirse en la antesala de un partido decisivo para la Albiceleste.

Sin embargo, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni confía en la experiencia del arquero para mantener el foco exclusivamente en el compromiso frente a Suiza.

Un desafío deportivo

Después de consolidarse como una de las figuras del Aston Villa y convertirse en uno de los mejores arqueros del mundo, la posibilidad de vestir la camiseta de Juventus aparece como uno de los mayores desafíos de la carrera del marplatense.

Además del prestigio de uno de los clubes más importantes de Italia, el pase le abriría nuevamente la puerta para competir por la Champions League, uno de los grandes objetivos que todavía persigue a nivel de clubes.

Por ahora, las negociaciones continúan y el Aston Villa no tomó una decisión definitiva sobre la propuesta italiana. Mientras tanto, el Dibu mantiene la cabeza puesta en el Mundial, donde buscará llevar a la Selección argentina a las semifinales frente a Suiza.