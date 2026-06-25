La escena pop argentina tendrá una nueva cita en San Juan con la llegada de K4OS, la banda que combina sonidos del pop y la estética del K-pop. El grupo se presentará el miércoles 8 de julio de 2026 a las 21 horas en el Estadio Aldo Cantoni, en el marco de su gira nacional “4Ever Tour”.

El show reunirá a las integrantes Tau, Ine, Mechi y Lily, quienes se consolidaron como uno de los nuevos fenómenos de la música argentina con una propuesta que combina coreografías, producción visual y canciones inspiradas en el universo del pop internacional.

La presentación en San Juan llega luego de una serie de conciertos con gran convocatoria para la banda, que realizó 15 funciones agotadas en el Teatro Gran Rex y reunió a más de 50 mil espectadores. Además, sus canciones acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales.

Durante la gira, K4OS presenta los temas de su álbum debut “4EVER”, que incluye canciones como “RAGE”, “PUSH4FUN” y “Mente en blanco”, además de sus lanzamientos más recientes como “Tan fácil” y “Crimen”.

Entradas y precios

Las entradas para el espectáculo en San Juan ya están disponibles a través de la plataforma TuEntrada. Los valores dependen de la ubicación elegida:

Platinum: $90.000

Gold: $80.000

Platea Oeste: $70.000

Platea Este: $60.000

General: $50.000

El recital se realizará en el Estadio Aldo Cantoni.

Con su llegada a la provincia, K4OS continúa expandiendo un proyecto que nació con influencias del K-pop y que logró construir una identidad propia dentro del pop argentino, con una fuerte conexión con su público y una propuesta de espectáculo pensada para grandes escenarios.