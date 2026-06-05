Kahu, "guardián" en lengua maorí, es uno de los proyectos tecnológicos más prometedores surgidos en San Juan y fue seleccionado para representar a la provincia en HIT Endeavor 2026, en Mendoza, uno de los encuentros más importantes del ecosistema emprendedor de Argentina. Detrás de la iniciativa se encuentra Juan Ignacio Olivares, quien habló con DIARIO HUARPE sobre el sistema que vincula a los dueños de mascotas y a prestadores de servicios.

El desarrollo de la app lleva casi dos años de trabajo y está estructurado en dos aplicaciones diferenciadas: una orientada a los dueños de mascotas y otra destinada a prestadores de servicios como veterinarias, paseadores y peluqueros caninos. "Son dos aplicaciones separadas. Una es para el dueño de la mascota y otra para el prestador de servicios. Cualquier profesional que trabaje con mascotas puede integrarse a la red de Kahu", explicó Olivares.

Juan Olivares desarrolla junto a su familia el proyecto. FOTO: GONZALO ROBELIS // DIARIO HUARPE.

Entre las principales herramientas se destaca una chapita QR inteligente que permite identificar mascotas extraviadas y generar contacto inmediato con sus dueños. "Si cualquier persona escanea la chapita, le llega una notificación al dueño y a quien la escanea le aparece un formulario para dejar información del hallazgo", detalló.

Las chapitas que sirven para realizar seguimiento de mascotas. FOTO: GONZALO ROBELIS // DIARIO HUARPE.

Además, la plataforma incorpora un sistema donde profesionales pueden registrar vacunas, consultas y tratamientos, generando un seguimiento completo de la salud del animal. "Tenemos un historial clínico universal que cualquier prestador puede ir actualizando con nuevos datos de la mascota", agregó.

La aplicación también permite buscar prestadores, solicitar turnos y acceder a recordatorios automáticos para cuidados esenciales. "Generamos un calendario de alertas para que el dueño no se olvide de la vacuna, la pipeta o la alimentación", explicó el desarrollador.

En cuanto al ecosistema de servicios, Kahu también ofrece herramientas diferenciadas para profesionales del rubro. "Los prestadores pueden mostrarse al mundo con su perfil, horarios, ubicación y recibir consultas dentro de la plataforma", señaló Olivares. "Tenemos una segunda capa que es un ERP de gestión integral donde pueden ver ventas, cargar facturación y administrar su negocio", agregó.

El proyecto no solo tiene alcance local, sino que ya transitó por importantes espacios de formación y aceleración. "Hemos pasado por Emprelatam, Google for Startups y otras incubadoras. Ahora estamos en Endeavor, que es una de las redes de emprendedores más grandes del mundo", destacó.

Sobre la selección para HIT Endeavor 2026, Olivares expresó: "Es un gran orgullo. Vamos a dar el pitch ante un jurado y también vamos a recibir mentorías. Es un desafío muy grande y muy lindo".

Actualmente, el equipo está integrado por cinco personas y se encuentra en etapa de lanzamiento del producto. "Estamos en fase de MVP, por largar el producto. Lo venimos testeando bastante, así que estamos tranquilos con el desarrollo", afirmó. "Lo que esperamos es que la gente acepte la aplicación. No existe hoy algo que una al dueño de la mascota y al prestador en un mismo ecosistema", sostuvo Olivares.

Finalmente, el programador destacó el orgullo de representar a la provincia en escenarios internacionales: "Es un orgullo enorme que un proyecto sanjuanino esté entre los seleccionados a nivel Argentina y Latinoamérica", cerró.

Copito, la inspiración de Kahu

Copito, el perro que inspiró la creación de Kahu.

Juan Ignacio Olivares, programador de la plataforma, explicó que origen del proyecto es a partir de una experiencia personal con su mascota Copito. "Nace de la necesidad de darle una mejor calidad de vida a Copito. Lo adoptamos muy pequeño y con el tiempo nos dimos cuenta de que tenía diferentes desafíos en la gestión de su salud: es alérgico a las proteínas de vaca, tiene muchos problemas de alergia", relató.

A partir de esa situación, el equipo comenzó a desarrollar una solución tecnológica integral pensada tanto para dueños de mascotas como para prestadores de servicios del rubro.

El Dato

El equipo de Kahu se presentará este viernes 5 de junio en HIT Endeavor 2026, en Chacras Park, en Mendoza. El objetivo es mostrar el proyecto ante mentores y emprendedores consagrados de la red.

Contacto

Más información en kahu.com.ar o al mail: [email protected].