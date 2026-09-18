Harry Kane contó detalles de su abrazo con Lionel Messi después de la victoria de Argentina por 2-1 ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. El delantero inglés explicó que aquella derrota fue un momento difícil, pero remarcó el respeto que siente por el capitán argentino.

“Lo vi crecer como futbolista”, explicó Kane en una entrevista con Marca. El goleador del Bayern Munich también destacó que Messi es un jugador y una persona increíble y señaló que le parece alguien muy humilde.

Lo que le dijo a Messi

Kane recordó que después del partido abrazó al argentino y le deseó buena suerte para la final del Mundial. El inglés explicó que, pese a la eliminación, intentó mantener la cabeza alta y mostrar respeto por el equipo rival.

El delantero también destacó una característica que, según su mirada, explica parte del éxito de Argentina. Kane sostuvo que Messi siempre puso al equipo por delante de él mismo y remarcó la importancia de esa actitud.

El respeto por Messi

“Me parece una persona muy humilde”, expresó Kane al referirse nuevamente al capitán argentino. El inglés señaló además que Messi y Cristiano Ronaldo dominaron el fútbol durante toda una generación y los ubicó entre los mejores de la historia.

El abrazo entre ambos se produjo después de una semifinal que terminó con la eliminación de Inglaterra. Para Kane, aquel saludo fue también una manera de reconocer a Messi y mostrar respeto después de un partido decisivo.