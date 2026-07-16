Kane criticó a Tuchel tras la eliminación de Inglaterra y estalló la interna

La ilusión de Inglaterra en la Copa del Mundo se desmoronó de manera abrupta en las semifinales disputadas. A pesar de comenzar ganando con una anotación de Anthony Gordon, la selección de Argentina reaccionó a tiempo y concretó una remontada épica por 2-1 que sepultó las aspiraciones británicas.

El golpe caló hondo en el vestuario, al punto de que Harry Kane, referente del equipo, expuso públicamente su disconformidad con el planteamiento táctico que ordenó el director técnico Thomas Tuchel una vez conseguida la ventaja inicial.

El delantero del Bayern Múnich no ocultó su frustración por la postura conservadora de su escuadra y señaló que “Una vez que nos adelantamos 1-0, parecimos simplemente tratar de aguantar.... lo cual a este nivel no es suficiente”. El capitán sintió que el retroceso en el campo facilitó el trabajo del rival, que se adueñó de las acciones hasta revertir la historia.

En su análisis de los minutos posteriores al primer gol, el atacante profundizó en el desgaste físico e intelectual que sufrieron sobre el césped. Kane describió el asedio al explicar que "Después del gol, ya fuera porque ellos subían más hombres al ataque o porque nosotros no podíamos igualarlos individualmente, fue una oleada tras otra, y estábamos tratando de resistir, nuestros muchachos bloqueando. Pero al final, simplemente no fue suficiente”.

Para el líder del conjunto inglés, la planificación original distaba mucho de replegarse tan temprano para defender el resultado mínimo. El goleador remarcó la predisposición del grupo para sostener una propuesta agresiva y detalló que “Los chicos siempre están preparados para cualquier momento del partido, y cuando nos pusimos por delante, el mensaje era que siguiéramos atacando y marcáramos otro gol. Obviamente, una vez que marcaron sus dos goles, el objetivo era encontrar algo, pero podríamos haber recuperado el control del partido”.

A pesar de la enorme decepción por quedar a las puertas de la gran definición del torneo, el delantero intentó valorar el proceso general del combinado nacional en este proceso. Al realizar un balance de la campaña mundialista en suelo norteamericano, concluyó de manera esperanzadora que “Hemos tenido muchos buenos momentos en este torneo, muchos buenos partidos. Otra semifinal. Estamos hablando de tocar la puerta”.