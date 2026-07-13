Harry Kane respaldó el análisis de Thomas Tuchel y aseguró que Inglaterra todavía no mostró su mejor versión antes del partido frente a la Selección Argentina por las semifinales del Mundial 2026.

El equipo inglés logró avanzar entre los cuatro mejores del torneo luego de vencer 2-1 a Noruega, aunque el rendimiento dejó algunas dudas puertas adentro. El propio entrenador había cuestionado el nivel mostrado por sus dirigidos y el delantero coincidió con esa mirada. “No estoy satisfecho con el rendimiento. Nos complicamos muchísimo la vida. Fuimos descuidados y no fuimos lo suficientemente rápidos”, había señalado Tuchel después del encuentro.

Mientras Jude Bellingham había defendido el esfuerzo del equipo tras el partido, Kane se mostró más cercano a la postura del técnico y explicó que el entrenador busca una versión más completa del seleccionado. “Cuando él nos ve entrenar, ve lo unidos que estamos y todo lo que podemos hacer, especialmente con los jugadores que tenemos, la forma en la que atacamos, los uno contra uno y la calidad técnica. Quiere ver esa versión de nosotros”, afirmó el delantero del Bayern Múnich.

Kane, que comparte la cima de goleadores del Mundial con seis tantos junto a Bellingham, reconoció que no siempre es sencillo trasladar al campo de juego lo que trabajan durante los entrenamientos. “Él sabe tanto como cualquiera que no es tan simple. Estamos jugando contra muy buenos rivales y grandes equipos”, explicó.

A pocos días del cruce ante Argentina, el capitán inglés dejó un mensaje sobre el potencial de su selección. “Sabemos que tenemos otro nivel al que podemos llegar”, aseguró Kane, quien consideró que Inglaterra todavía puede mejorar su funcionamiento.

El atacante admitió que el equipo solo mostró su máximo nivel en algunos momentos del torneo y que todavía busca mayor regularidad. “Todavía no lo vimos de manera completa. Lo mostramos en algunos momentos, también contra Noruega, pero no tuvimos el control total que nos gustaría tener”, sostuvo.

De cara al duelo contra Argentina, Kane destacó la importancia de llegar nuevamente a una semifinal mundialista y valoró el camino recorrido por Inglaterra. “Vamos a jugar contra uno de los mejores equipos del mundo. Lo más positivo es que estamos en una semifinal y sentimos que todavía podemos mejorar”, expresó.

El delantero también remarcó que Inglaterra está ante una oportunidad que no se presenta con frecuencia. “Nos falta dar ese último paso. Estamos golpeando la puerta. Ahora tenemos que disfrutarlo, porque no siempre Inglaterra llega a una semifinal de un Mundial”, concluyó.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel continúa su preparación para enfrentar a la Selección Argentina este miércoles 15 de julio, en un partido que definirá uno de los finalistas del Mundial 2026.