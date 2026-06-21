Karim Adarvez, judoca sanjuanino, logró una medalla internacional en Buenos Aires

El judoca sanjuanino Karim Adarvez consiguió un destacado tercer puesto en el Open Internacional de Buenos Aires, competencia que marcó su regreso al podio internacional después de varios años de búsqueda y adaptación en una nueva categoría de peso.

El torneo, que volvió a disputarse tras cinco años y forma parte de una gira panamericana que continuará en Chile con el Open Internacional y finalizará con el Campeonato Sudamericano, significó un paso importante para el deportista que actualmente reside en España.

Adarvez compite en la categoría -73 kilos, luego de haber decidido subir desde -66 kilos durante el ciclo olímpico rumbo a París 2024. Según explicó, el cambio representó un desafío físico y deportivo por tratarse de una disciplina en la que la diferencia de peso influye directamente en el rendimiento.

“Cuando decidí subir de categoría tomé una decisión pensando en que era más saludable y que podía competir mejor. Adaptarme me costó muchísimo, pero decidí mantenerme porque creía que era el camino correcto”, explicó el judoca.

Tras ese cambio, el sanjuanino había logrado buenos resultados pero sin alcanzar el podio. En 2023 terminó quinto en dos abiertos internacionales, en Santiago de Chile y Salvador de Bahía, mientras que este año había conseguido un séptimo puesto en el Open de Túnez.

Un camino de esfuerzo hasta la medalla

En Buenos Aires, Adarvez comenzó su participación con una victoria ante un representante de Paraguay, al que derrotó por IPPON en pocos segundos. Luego avanzó a cuartos de final, donde enfrentó a un rival de Panamá en un combate cerrado que terminó definiéndose en tiempo extra.

En la técnica de oro, el sanjuanino logró marcar un yuko y consiguió el pase a semifinales, donde se midió ante un competidor de Canadá. Allí estuvo cerca de avanzar a la final, pero una acción en el cierre del combate terminó inclinando la balanza en su contra.

“Venía ganando la lucha, siendo protagonista y resolviendo bien, pero un descuido hizo que el rival aprovechara. Me puse muy triste porque sentía que había construido todo para ganar”, relató.

Después de esa derrota, Adarvez disputó el combate por la medalla de bronce frente a un representante de Estados Unidos. Con una actuación sólida, logró imponerse por sanciones y aseguró el tercer lugar del torneo.

Un reconocimiento al trabajo fuera de San Juan

El judoca destacó que la medalla representa una recompensa al esfuerzo realizado durante los últimos años, especialmente desde que dejó Argentina para instalarse en España y continuar su carrera deportiva.

“Esto es apenas un reconocimiento de todo el trabajo y el esfuerzo que hice durante estos años, dejar la familia atrás, dejar la zona de confort y apostar por este camino”, expresó.

Aunque aseguró que todavía mantiene cierta frustración por la derrota en semifinales, valoró el resultado como una señal positiva dentro de su proceso deportivo.

“Todavía estoy un poco triste por la semifinal, pero esto es un pequeño mimo al alma”, concluyó Adarvez tras conquistar el podio en Buenos Aires.