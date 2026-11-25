El judoca sanjuanino Karim Adárvez conquistó la medalla de bronce en el Campeonato Nacional Clausura 2026 disputado en San Juan, tras protagonizar cuatro combates exigentes y coronar en casa una seguidilla de competencias internacionales.

Ante su gente y su familia, el representante local se subió al tercer escalón del podio nacional luego de reponerse de una ajustada caída en segunda ronda y resolver el cruce decisivo en tiempo suplementario.

El camino hacia el podio comenzó con autoridad en la primera ronda, donde Adárvez superó por ippon a un rival cordobés. Sin embargo, en su segunda presentación sufrió un revés sobre el cierre frente a un competidor neuquino.

"En la primera ronda con un rival de Córdoba donde me pude imponer por ippon; segundo combate se me fue faltando apenas 30 segundos por un yuko en una acción, en una contra que me hace el rival de Neuquén y no pude revertir la puntuación en 30 segundos", relató el propio judoca sobre el trámite de sus primeras luchas.

Lejos de bajar los brazos, el sanjuanino encaró la repesca con determinación y volvió a mostrar su jerarquía para derrotar por ippon a un representante de Buenos Aires.

Ya en la definición por la medalla de bronce, protagonizó un duelo cerrado frente a un rival de Mendoza que se resolvió recién en el alargue. "La final por el bronce fue contra un rival de Mendoza en el cual me pude imponer con un waza-ari en la técnica de oro", explicó tras asegurar su lugar en el podio.

El torneo en San Juan representó además el cierre de una exigente gira internacional que lo llevó por distintos escenarios del mundo en apenas cuatro semanas consecutivas. "Es mi cuarta competencia en menos de un mes, en el cuarto fin de semana seguido. Comenzó con el Abierto Panamericano de Estados Unidos, el Abierto de Florida; continuó con el Abierto de Montreal en Canadá; luego me dirigí hacia Madrid y crucé hasta Zagreb, la capital de Croacia, en el Grand Prix; y este fin de semana finalizó el cuarto torneo consecutivo con el Campeonato Nacional Clausura de Judo", repasó.

Más allá del cansancio acumulado y de haberse quedado a un paso de la final, Adárvez destacó el valor simbólico de volver a competir en su provincia antes de viajar rumbo al cierre de la temporada en Asia. "La verdad que ha sido una gira muy linda, muy importante, aunque aún no termina porque la semana siguiente estaré viajando hacia Japón al Grand Slam de Tokio, el último torneo internacional del año", adelantó, y subrayó lo que significó subirse al podio frente a sus afectos: "Por muy poquito se me escapó poder estar disputando una final, pero bueno, lo importante es estar en el podio, es estar en posibilidad de medalla y para mí eso tiene un gran valor. Como dije en la publicación que hice, la medalla no es dorada, pero tiene un valor de oro por el hecho de estar en casa y de ver felices a los míos".

En el cierre, el judoca dejó un mensaje de gratitud para quienes lo acompañaron en las tribunas y a lo largo del proceso competitivo. "Quiero agradecer a toda la gente de San Juan que estuvo presente ahí, a los pocos amigos que pudieron estar presentes en vivo, a mis viejos, a mi papá, a mi mamá, a mi hermana y por supuesto a mi abuela que me pudo estar viendo desde casa. Quería compartir esto con toda la comunidad sanjuanina y de paso también agradecer a mi entrenador de Buenos Aires que pudo estar presente ahí", concluyó.