Karina La Princesita sorprendió al mundo del espectáculo tras compartir una serie de publicaciones cargadas de ironía en su cuenta oficial de Instagram. Sin dar nombres propios ni mayores explicaciones, la reconocida cantante tropical lanzó una contundente frase que rápidamente despertó todo tipo de especulaciones entre sus fanáticos.

"Consejo: si quieres verte bien, mueve un poco el or. Y si no puedes y ves que otro tiene la voluntad que vos no, al menos ciérralo y no seas tan envidioso", escribió la artista en una de sus historias, dejando en evidencia su malestar frente a las críticas o comentarios ajenos sobre el esfuerzo físico.

Lejos de calmar las aguas, la intérprete redobló la apuesta minutos más tarde con un segundo posteo lleno de sarcasmo para simular que el contenido original se había filtrado por accidente. "¡Ay! Era para mejores. Pero como no tengo", expresó junto al emoji de una carita tirando un beso, alimentando aún más el misterio en la plataforma.

Esta particular aclaración le sumó un condimento extra a la polémica y dejó completamente abierta la incógnita sobre quién sería el verdadero destinatario de sus palabras. Aunque la referente de la movida tropical evitó brindar pistas concretas o arrobar a alguna persona del ambiente, el elevado tono de su descargo generó una enorme curiosidad en el público.

Por el momento, la vocalista decidió mantener el silencio y no volvió a referirse al tema ni a profundizar sobre los motivos que originaron su enojo virtual. De esta manera, queda la duda flotando en el aire sobre si se trató de una indirecta dirigida a alguien en particular o de una simple reflexión personal compartida con su comunidad.