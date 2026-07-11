Karina La Princesita tras 34 shows en un fin de semana: "Escupía sangre"

Karina La Princesita visitó a Mario Pergolini y compartió detalles sobre el nivel de exigencia que enfrentó al inicio de su carrera. Actualmente la cantante lleva una agenda más tranquila y aseguró que "Y eso que bajamos el ritmo de trabajo". Al comparar su presente con sus comienzos, la artista señaló que "Ahora si te fijás, hay uno o dos por noche como mucho". Sin embargo, el pasado fue muy distinto.

Al ser consultada sobre su mayor carga laboral, la intérprete sorprendió al confesar que realizó "34 shows entre viernes, sábado y domingo". Estas maratones musicales ocurrían bajo condiciones extremas. Ella recordó que "Empezábamos a las tres de la tarde, con 50 grados de calor, y terminábamos a las nueve de la mañana, sin parar al otro día en Santiago del Estero. Era en época de carnaval". En aquel entonces, la cantante no tenía autonomía sobre su agenda y admitió que "Antes yo no decidía".

El agotamiento físico derivó en complicaciones de salud severas. Según su relato, "Frené porque ya a lo último me salieron quistes en las cuerdas vocales, cantaba y escupía sangre". Su actual representante, quien entonces era su manager, fue testigo de cómo terminaba cada show en ese estado.

Para Karina, estas señales fueron determinantes, pues considera que "Cuando a veces vos no tenés la valentía de decir ‘no, hasta acá’, el cuerpo habla". A pesar del esfuerzo, las ganancias económicas no eran equivalentes al desgaste sufrido en ese periodo.

La artista también se refirió a su personalidad y a cómo se maneja en un ámbito históricamente masculino al que ingresó a los 18 años. Admitió que "Tengo carácter, sí. Parece que ya lo tenía, pero como que lo desarrollé mucho más en este trabajo".

Karina reflexionó sobre la dificultad de ser mujer en la movida tropical al señalar que "Los jefes, los músicos, todos son hombres y es muy difícil que haya mujeres". Finalmente, agregó que en aquel entorno "Costaba un poco que me escucharan, igual tengo mucho carácter".