Karina Mazzocco reveló el verdadero motivo por el que dejó “A la Tarde”

Karina Mazzocco relató en el programa PH Podemos Hablar que un desconocido le envió una foto con un arma y le advirtió “Ahora voy a pasar por la puerta del canal y te voy a vaciar este cargador en la cabeza”. La conductora aseguró que se trató de “una cosa muy espantosa” tras abordar un tema delicado durante los cinco años que lideró el ciclo por la pantalla de América junto a Andy Kusnetzoff.

Tras el episodio, la producción radicó la denuncia y la policía acudió al canal, pero la investigación no logró dar con el responsable. Ante la falta de respuestas y la desprotección, le asignaron una consigna policial fija en la puerta de su vivienda. La presentadora lamentó que “con la foto no pudieron encontrarlo; no encontraron nada de nada de nada” y que “no le dieron ningún tipo de respuesta”, por lo cual “me pusieron un consigna en la puerta de mi casa”.

La comunicadora explicó que la intimidación ocurrió al rozar apenas “la punta del ovillito” de una temática muy peligrosa. Por esta razón, decidió dar un paso al costado y declarar públicamente que no volvería a involucrarse en el asunto, afirmando “Quedate tranquilo, no quiero ningún tipo de problemas ni con vos ni con nadie de tu rubro” para priorizar su tranquilidad personal y familiar.

Al hacer un balance de su quinquenio al frente del programa, la protagonista valoró su desempeño profesional a pesar de haber recibido cartas documento, mediaciones y enemigos. Concluyó que se trata de una vivencia imborrable, expresando que “un día es un poquito de tema, al otro y al tercer día ya nadie se acuerda. Yo sí, claro”.