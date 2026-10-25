Karina Mazzocco: “Te voy a vaciar este cargador en la cabeza”

Durante la emisión del programa PH: Podemos Hablar, la conductora Karina Mazzocco rememoró el momento más impactante de sus cinco años al frente del ciclo A la tarde en América TV. La comunicadora detalló cómo la cobertura periodística de un tema al aire desencadenó una violenta reacción imprevista que derivó en un episodio angustiante.

La amenaza llegó mediante un mensaje explícito con una imagen intimidante que alteró por completo la tranquilidad de la presentadora. "Me dijeron: 'Ahora voy a pasar por la puerta del canal y te voy a vaciar este cargador en la cabeza', con foto del flaco así con la cosa. Una cosa muy espantosa, muy espantosa", relató la figura sobre el ataque.

La gravedad de lo ocurrido requirió una inmediata respuesta de las fuerzas de seguridad en las instalaciones del medio televisivo. "Vino la tipo SWAT, la policía, se hizo la denuncia, pero lamentablemente, como suele suceder en muchos casos, con la foto no pudieron encontrarlo; no encontraron nada de nada de nada", lamentó Karina Mazzocco respecto a la falta de avances.

Ante el riesgo manifiesto de la situación, la profesional evaluó el escenario y resolvió no seguir adelante con las indagaciones de esa cobertura. "Como fui a tocar una hebrita, la punta del ovillito, y solamente le hice así al primer tirón, entendí que ahí no se jode; no tengo el cuero para bancar esa, no es lo mío", reconoció.

Para desescalar cualquier peligro adicional hacia su integridad física, la figura optó por enviar una señal pública de retroceso. "Públicamente dije: 'Quédate tranquilo, no quiero ningún tipo de problemas ni con vos ni con nadie de tu rubro'. A mí el mensaje me llegó y no tengo ningún problema de decir: 'Listo, yo acuso recibo, no me meto más ahí'", afirmó.

A pesar de lamentar no poder avanzar con una investigación de relevancia social, la desprotección la llevó a resguardar su plano personal. Como mecanismo de protección adicional, las autoridades asignaron una consigna policial en la puerta de su residencia. "Fue muy feo. Un día es un poquito de tema, al otro día ya nadie se acuerda, pero yo sí, claro", concluyó la conductora.