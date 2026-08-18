La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó a representantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) a una reunión de trabajo que se realizará este martes a las 17 en la Casa Rosada, con el objetivo de avanzar en los preparativos para la llegada del papa León XIV al país.

El encuentro será parte de la coordinación entre el Gobierno nacional y la Iglesia para definir los distintos aspectos de la visita, que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre. El itinerario previsto contempla actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba.

Quiénes participarán de la reunión

Por parte de la Iglesia estarán presentes integrantes de la Comisión Nacional para la Preparación de la Visita. Entre ellos participarán el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic.

Del encuentro también formarán parte funcionarios del Gobierno nacional y representantes de la Ciudad de Buenos Aires. Entre los ministros convocados figuran Alejandra Monteoliva, de Seguridad; Sandra Pettovello, de Capital Humano; y Pablo Quirno, de Cancillería. También estará el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

Seguridad y logística, entre los principales temas

Uno de los objetivos centrales será comenzar a establecer el operativo de seguridad que acompañará las actividades del Papa y los desplazamientos que realizará durante su estadía.

La organización también deberá contemplar cuestiones logísticas, recorridos, cortes de calles y los lugares donde se desarrollarán las actividades públicas del Pontífice. La participación del Gobierno porteño responde especialmente a las actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires.

La visita de León XIV será además una oportunidad para avanzar en la coordinación de su agenda oficial con las autoridades nacionales y religiosas. Al tratarse de una visita oficial, se prevé también un encuentro privado entre el Papa y el presidente Javier Milei.

De esta manera, el Gobierno y la Iglesia comenzarán formalmente una etapa de trabajo conjunto para preparar la llegada del Pontífice, que recorrerá distintas ciudades argentinas durante cuatro días en noviembre.