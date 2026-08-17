Kashe Quest tiene apenas seis años, pero su historia comenzó a llamar la atención mundial mucho antes. Cuando tenía dos años fue sometida a una evaluación que determinó que poseía un coeficiente intelectual (CI) de 146 puntos, un resultado que la ubicó dentro del 2% de la población con mejores resultados cognitivos.

La cifra incluso fue comparada con la estimada para Albert Einstein, a quien se le atribuye un CI cercano a los 160 puntos. Sin embargo, detrás del número existe una historia marcada por capacidades que comenzaron a manifestarse cuando Kashe todavía era muy pequeña.

Su madre, Sukhjit Athwal, educadora, comenzó a detectar las primeras señales cuando la niña tenía alrededor de 17 meses. Para ese momento ya reconocía el alfabeto completo y podía identificar números, colores y diferentes figuras geométricas.

Ante esos avances, el pediatra de la familia recomendó registrar sus progresos. Así comprobaron que no se trataba únicamente de una gran memoria, sino también de una notable facilidad para incorporar información nueva, retenerla y utilizarla posteriormente.

La niña que ingresó a Mensa con solo dos años

La familia decidió realizar una evaluación formal y los especialistas determinaron que Kashe tenía un CI de 146. El resultado abrió las puertas de Mensa, organización internacional que reúne a personas cuyos resultados en pruebas de inteligencia se encuentran dentro del 2% superior de la población.

Con apenas dos años, Kashe se convirtió en la integrante más joven de la historia de Mensa en Estados Unidos. Para entonces, sus habilidades ya incluían contar hasta 100, reconocer los 50 estados estadounidenses por su forma, identificar elementos de la tabla periódica y comunicarse tanto en inglés como en español. También conocía alrededor de 50 señas del lenguaje de señas americano.

Las evaluaciones destacaron especialmente su memoria, pensamiento lógico y capacidad para resolver problemas, habilidades que se encontraban muy por encima de lo esperado para una niña de su edad.

Cómo es actualmente la vida de Kashe Quest

Ahora, con seis años, Kashe estudia en The Modern Schoolhouse, una institución fundada por su propia madre en 2020 ante las dificultades para encontrar un espacio educativo que pudiera adaptarse a sus necesidades particulares de aprendizaje.

Pese a sus extraordinarias capacidades, su familia intenta que tenga una infancia similar a la de cualquier otra niña. Entre sus actividades favoritas aparecen la lectura, el tenis y la cocina, mientras sus padres buscan equilibrar la estimulación intelectual con el juego y la interacción con chicos de su edad.

El caso de Kashe se convirtió así en un ejemplo de los desafíos que implica acompañar a niños con altas capacidades: potenciar sus habilidades sin dejar de lado su desarrollo emocional, social y las experiencias propias de la infancia.