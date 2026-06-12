La Copa Mundial de la FIFA 2026 vivirá este viernes uno de sus momentos más esperados con la tercera y última ceremonia inaugural del torneo. El escenario será el imponente SoFi Stadium de Los Ángeles, donde Estados Unidos enfrentará a Paraguay por la primera fecha de la fase de grupos, en un encuentro que marcará además el cierre de una inédita serie de inauguraciones en tres países diferentes.

La primera de esas celebraciones tuvo lugar en el Estadio Azteca de Ciudad de México antes del partido entre México y Sudáfrica. Posteriormente, Toronto recibió la segunda gala en la previa del debut de Canadá frente a Bosnia-Herzegovina. Ahora será el turno de Los Ángeles, una de las ciudades más emblemáticas del entretenimiento mundial.

La ceremonia previa al encuentro entre Estados Unidos y Paraguay tendrá una duración aproximada de 90 minutos y fue desarrollada por Balich Wonder Studio, compañía reconocida internacionalmente por su participación en grandes eventos deportivos y espectáculos de alcance global.

La propuesta artística buscará reflejar el espíritu multicultural de Los Ángeles, una ciudad donde convergen expresiones culturales de todo el mundo. Música, tecnología, efectos visuales y una puesta en escena de gran magnitud serán algunos de los elementos centrales del espectáculo.

Entre las principales figuras confirmadas por la FIFA aparecen nombres de enorme relevancia internacional. La cantante estadounidense Katy Perry encabezará una grilla artística que también contará con las actuaciones de Future, Anitta, LISA, integrante del fenómeno global Blackpink, además de Rema y Tyla, dos de los máximos exponentes del afrobeats contemporáneo.

La presencia de LISA representa uno de los grandes atractivos del evento, ya que será una de las artistas más destacadas del K-pop en una ceremonia inaugural mundialista. Por su parte, Anitta aportará el ritmo latino, mientras que Future llevará al escenario el sonido del hip-hop estadounidense.

La ceremonia también contará con la participación especial del actor y comediante Jason Sudeikis, reconocido mundialmente por protagonizar la exitosa serie "Ted Lasso". La FIFA lo designó como Embajador de la Copa Mundial 2026 y será el encargado de brindar un mensaje de bienvenida a los aficionados presentes en el estadio y a millones de espectadores alrededor del planeta.

Antes del inicio del partido se vivirán además momentos cargados de simbolismo. El dúo Dan + Shay interpretará el himno nacional de Estados Unidos, mientras que el grupo paraguayo Purahei Soul tendrá la responsabilidad de entonar el himno de la selección guaraní.

Con esta ceremonia, la FIFA completará un ciclo sin precedentes en la historia de los mundiales. Nunca antes la máxima cita del fútbol había contado con tres actos inaugurales distribuidos en diferentes países anfitriones. La apuesta busca reflejar el carácter global de un torneo que reúne culturas, idiomas y tradiciones bajo una misma pasión.