Kbsonia estrena el clip de "Nada" un colección de pinturas y sueños en movimiento

Kbsonia, música sanjuanina, presenta el clip de “Nada” tema que publico en el último álbum, “Tu futuro”.

Nacida como una palabra de aliento, Kb cuenta que escribió esa canción para transmitirle a alguien el valor que tenía para ella y lo importante que es en su vida.

"Este tema lo compuse para una persona que se sentía perdida en el mundo y lo único que deseaba era no despertar, no encontraba salidas y fue muy difícil poder transmitirle que tenía que sacar fuerzas de donde no las hubiera y lo hice a través de una canción. Creo que muchxs de nostrxs hemos pasado por situaciones muy difíciles, si las están pasando ahora, sepan qué es posible salir y que se aprende mucho de esto también", cuenta.

El clip ya se puede ver en YouTube. El video fue producido por Tres Domingos y El Azote Cine, dirigido por Facundo Bustamante, la fotografía es de Agostina Poblete y Oscar Díaz y el la dirección de arte es de Romina Rosales.

Pinturas con vida

El video de Kb cuenta con la actuación de Emilia Arias que le aporta al video con su interpretación esa aura de la que nació el tema: alquien que no está “bien”, alguien perdido en un laberinto rutinario.

Lo que destaca es que las secuencias que suceden dentro de casa junto a su montaje arman de ese espacio algo por momentos hostil, por otros sombríos. La primera mitad, que sucede en un “adentro”, son una colección de postales surrealistas y oníricas, parecen pinturas en movimiento.

La combinación de la iluminación, el color de Bryan Sticks y el arte de Rosales arman las postales con sus simbolismos. Un video para ver repetidas veces y poniendo pausa para armar este lenguaje que Kbsonia está presentando en sus videos.

Fotograma del clip y Ofelia, pintura de John Everett Millais.

Es que sobre el final, el cierre, hace que todos los videos de “Tu futuro” sean parte de un mismo universo. Paso a paso, la artista sanjuanina, está dando un mundo audiovisual con sus propios códigos a la vez que nos cuenta su historia.

Es que trabajar sobre conceptos permite eso, profundizarlos, expandirlos, revisitarlos, leerlos y releerlos. Si “Tu futuro” como álbum es una síntesis de la escena sanjuanina por la variedad de músicos y el retrato intimista que presenta, los clips son una vidriera de lo que es capaz de realizar el universo audiovisual de la provincia.