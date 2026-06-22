El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció este domingo su renuncia al cargo y también a la conducción del Partido Laborista, poniendo fin a un mandato que se extendió por menos de dos años desde la histórica victoria electoral obtenida en 2024. El dirigente confirmó que permanecerá en funciones hasta que se complete una transición ordenada y se elija a su sucesor.

La salida de Starmer se produjo luego de meses de crecientes cuestionamientos dentro de su propio partido. Legisladores, ministros y dirigentes laboristas venían reclamando cambios en el liderazgo tras una serie de derrotas electorales locales y una sostenida caída en la imagen del gobierno. El avance del partido Reform UK, liderado por Nigel Farage, profundizó la preocupación entre los cuadros laboristas.

La crisis política se agravó durante las últimas semanas con la renuncia de varios integrantes del gabinete. Entre ellos se destacaron las salidas de ministros de áreas clave que cuestionaron la falta de rumbo político y las dificultades para implementar reformas prometidas durante la campaña electoral. Estas dimisiones alimentaron las versiones sobre una posible rebelión interna contra el primer ministro.

Además de las tensiones partidarias, Starmer enfrentó críticas por decisiones económicas y sociales consideradas impopulares por sectores de su propio espacio político. También quedó expuesto por distintas controversias relacionadas con nombramientos diplomáticos y conflictos dentro de su administración, factores que erosionaron progresivamente su autoridad.

Durante su discurso de despedida, el ahora ex primer ministro defendió su gestión y aseguró que tomó cada decisión pensando en el interés nacional. Emocionado, agradeció el apoyo de su familia y de quienes lo acompañaron durante su paso por el gobierno. También destacó haber reconstruido al Partido Laborista después de años de crisis y divisiones internas.

Tras el anuncio comenzó formalmente la carrera por la sucesión dentro del laborismo. El principal candidato para reemplazarlo es Andy Burnham, actual alcalde de Manchester y una de las figuras con mayor respaldo dentro del partido. Diversos dirigentes ya expresaron su apoyo a su eventual candidatura para encabezar la nueva etapa del gobierno británico.

La dimisión de Starmer representa uno de los movimientos políticos más relevantes del año en Europa y abre un período de incertidumbre en el Reino Unido, donde el Partido Laborista deberá redefinir su liderazgo y estrategia frente a un escenario político cada vez más fragmentado y competitivo.