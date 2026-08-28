Kendry Páez quedó nuevamente en el centro de la escena en River, aunque esta vez decidió salir públicamente a aclarar una situación que generó malestar entre los hinchas. El futbolista ecuatoriano negó haber publicado una historia en Instagram que circuló después de la eliminación del Millonario de la Copa Sudamericana.

El posteo se viralizó luego de la derrota por penales ante Independiente Santa Fe y despertó una ola de críticas contra el jugador, quien actualmente forma parte del grupo de futbolistas que no son tenidos en cuenta por el cuerpo técnico. Ante la repercusión, Páez utilizó sus redes sociales para realizar un descargo y despegarse de la publicación.

“Jamás publicaría algo para burlarme”

“Vi que está circulando en redes una historia que supuestamente publiqué después del partido y quiero aclarar que esa publicación nunca salió de mi cuenta”, explicó el ecuatoriano.

El futbolista sostuvo que habitualmente no responde a este tipo de situaciones, pero consideró necesario hacerlo por el vínculo que mantiene con el club y sus integrantes.

“No suelo salir a aclarar este tipo de cosas, pero en este caso sentí que era importante hacerlo por respeto a River, a mis compañeros y a toda la gente que me acompañó durante este tiempo”, expresó.

Finalmente, fue contundente respecto de la interpretación que había generado la publicación: “Jamás publicaría algo para burlarme de un resultado o de un momento difícil del equipo”.

Un presente complicado en River

Páez atraviesa un momento particular desde su llegada al club. El ecuatoriano disputó 14 partidos con la camiseta de River y actualmente se entrena junto a los futbolistas que fueron marginados del plantel profesional.

La situación volvió a quedar expuesta después de la eliminación ante Independiente Santa Fe, cuando Páez y Matías Galarza realizaron publicaciones en sus historias de Instagram que fueron interpretadas como provocativas por parte de los hinchas.

Ahora, con su aclaración pública, el volante buscó cerrar la polémica y dejar en claro que aquella publicación que circuló tras la eliminación no fue realizada desde su cuenta.