La eliminación de River de la Copa Sudamericana generó fuertes repercusiones dentro y fuera del campo de juego. En medio de la bronca de los hinchas, una publicación de uno de los futbolistas apartados del plantel encendió todavía más la polémica.

Se trata de Kendry Páez, quien actualmente se entrena separado del equipo en el predio de Cantilo. El mediocampista ecuatoriano publicó una historia en sus redes sociales poco después de la derrota de River ante Independiente Santa Fe.

El polémico posteo de Kendry Páez tras la eliminación de River que luego borró. (IG @KendyPaez.10)

La publicación consistió en una imagen completamente negra acompañada por el emoji de los dientes apretados. El gesto suele utilizarse para expresar incomodidad, resignación o una reacción similar a “qué pena” frente a una situación determinada.

El posteo rápidamente llamó la atención de los hinchas de River, quienes interpretaron la publicación como una posible burla por la eliminación del equipo de la Copa Sudamericana.

Ante la repercusión que comenzó a generar la historia, Páez decidió eliminarla apenas cinco minutos después de haberla publicado.

El contexto de Páez en River

El episodio tomó mayor dimensión por la situación particular que atraviesa el futbolista dentro del club. Páez es uno de los jugadores que quedó apartado del plantel profesional y actualmente se entrena en el nuevo predio de Cantilo.

Según la información publicada por MDZ, el lugar todavía no cuenta con los vestuarios terminados y los futbolistas separados del grupo deben cambiarse en un container.

Por ese motivo, la publicación fue rápidamente vinculada por los hinchas con la situación que atraviesa el ecuatoriano dentro de River. Sin embargo, Páez no escribió ningún mensaje junto a la imagen ni explicó qué quiso expresar con ella.

Después respaldó a Santiago Beltrán

Minutos más tarde, el futbolista volvió a utilizar sus redes sociales, aunque esta vez con un mensaje diferente.

Páez publicó una fotografía junto a Santiago Beltrán, el arquero de River que tuvo una destacada actuación durante la definición por penales frente a Independiente Santa Fe, pese a la eliminación.

Junto a la imagen, el ecuatoriano utilizó emojis de abrazo y de un apretón de manos para mostrar su respaldo al arquero.

La segunda publicación apareció mientras todavía crecía la repercusión por la primera historia. De esta manera, Páez dejó un mensaje de apoyo hacia Beltrán, aunque no aclaró cuál había sido el verdadero significado de la imagen negra que había compartido inicialmente.