Boca Juniors podría concretar una nueva salida en las últimas horas del mercado de pases. Después de cerrar la transferencia de Exequiel “Changuito” Zeballos al fútbol italiano, el club de La Ribera avanza por la posible partida de Kevin Zenón, quien es seguido desde Europa.

El mediocampista podría convertirse en una nueva baja del plantel, aunque la dirigencia xeneize puso una condición para permitir su salida. La operación debe representar un beneficio económico para Boca y quedar resuelta dentro del cierre del mercado.

Zenón, en el radar europeo

El futuro del futbolista tomó fuerza luego de las negociaciones que derivaron en la salida de Zeballos. El “Changuito” finalmente fue transferido al Monza de Italia por cuatro millones de euros, mientras que Boca conservó un porcentaje de una futura venta.

Ahora, Zenón aparece como otro de los jugadores que podría abandonar el plantel. El volante, que llegó al Xeneize desde Unión, ya había sido relacionado con distintos clubes durante el mercado de pases.

La dirigencia considera que, si la propuesta económica resulta conveniente, puede avanzar con la transferencia. Sin embargo, el club busca evitar desprenderse del futbolista sin obtener una compensación acorde.

La condición que puso Boca

La principal condición para que Zenón sea transferido es que la operación sea beneficiosa para las arcas del club. Boca no pretende desprenderse del mediocampista a cualquier precio y evalúa las condiciones del ofrecimiento antes de dar el visto bueno definitivo.

La situación se produce en las últimas horas del mercado europeo, por lo que las negociaciones deben avanzar con rapidez para que la documentación pueda completarse dentro de los plazos correspondientes.

Una nueva baja para el plantel

La eventual salida de Zenón se sumaría a la de Zeballos, quien finalmente continuará su carrera en Italia después de que durante varias semanas su futuro estuviera vinculado con Napoli.

El delantero de 24 años había quedado cerca de emigrar al conjunto napolitano, pero las negociaciones cambiaron de rumbo y Monza terminó cerrando su incorporación. Boca logró así obtener dinero por un futbolista cuyo contrato finalizaba en enero.

Ahora todas las miradas están puestas en Zenón. Si la propuesta cumple con las exigencias de Boca y se completan los trámites antes del cierre del mercado, el mediocampista podría convertirse en la próxima salida del equipo.