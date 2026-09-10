Kevin Zenón dejará de ser jugador de Boca y continuará su carrera en Atlas de México, después de que el club mexicano avanzara en las negociaciones con el Xeneize. El mediocampista de 25 años había quedado cerca de marcharse luego de la propuesta inicial del conjunto dirigido por Hernán Crespo.

La operación se realizará a préstamo por un año y contempla una opción de compra por el 60% de los derechos económicos del futbolista. Esa opción se transformará en obligación de compra si Zenón cumple determinados objetivos.

El acuerdo con Atlas

El club mexicano había presentado una primera oferta, pero Boca la rechazó porque no contemplaba las condiciones que pretendía la dirigencia. Las negociaciones continuaron y finalmente se acercaron las posiciones a partir de la inclusión de una obligación de compra vinculada al cumplimiento de objetivos.

Zenón dio el visto bueno para continuar su carrera en México y quedó a un paso de cambiar de camiseta. Su salida se produce después de haber convertido un penal clave en la definición ante Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina.

El paso por Boca

Boca había adquirido a Zenón en enero de 2024, cuando desembolsó 3,5 millones de dólares por el 80% de su ficha. El volante llegó procedente de Unión y ahora se prepara para comenzar una nueva etapa en el fútbol mexicano.

El posible cierre de la operación también quedó reflejado en el último partido del Xeneize ante Gimnasia de Mendoza. Zenón marcó el segundo gol de Boca en el empate 2-2 y ese tanto podría haber sido su último con la camiseta azul y oro.