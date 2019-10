Kicillof denunció que si triunfa recibirá una Provincia con 226 escuelas menos y con endeudamiento

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos (FdT), Axel Kicillof, denunció hoy que la situación económica es "muy complicada" en todo el territorio provincial y precisó que si resulta electo recibirá un distrito "con 226 escuelas menos y endeudamiento". "No hay que dejarse distraer con campañas sucias, la gente la está pasando mal y necesita un futuro", sostuvo Kiciloff en la ciudad de Berisso. Pidió al oficialismo que "basta de campaña sucia, de campaña de confusión, de intentar manipular el voto; me han acusado de cualquier barbaridad pero no voy a contestar, que se ocupen de gobernar en vez de gastar en publicidades, en redes, en cartelería". "La crisis ha llegado a afectar a sectores que nunca antes afectó; en sectores prósperos hoy hay hambre, pero a la vez, se da el contraste de mucho entusiasmo en la gente", precisó Adelantó que de llegar a la Gobernación bonaerense "nuestra prioridad será el trabajo, la producción, la salud y la educación". Asimismo, denunció que "recibiremos un parque educativo con déficit tremendo de mantenimiento y nos vamos a encontrar con 226 establecimientos educativos menos, que han cerrado, algo que no pasó nunca". "La Provincia tiene deuda edilicia y deuda financiera, se endeudó igual que Nación, tomó deuda a corto plazo, en dólares y a tasa elevada", puntualizó, y remarcó que "de esto tendría que estar respondiendo la gobernadora María Eugenia Vidal". Kiciloff puntualizó que no hubo de parte de la gestión de Vidal "propuestas ante la pérdida de trabajo; todos los días cierra una empresa, suspenden o despiden trabajadores y no aparecen los funcionarios, no proponen juntar a las partes ni una salida creativa, les es indiferente". También aseguró que "aumentaron los delitos vinculados a la droga, en realidad todos los delitos aumentaron y debería estar explicando (Vidal) por qué no da resultados (su política de seguridad)" tras lo cual destacó que el presupuesto para el área de este año "es un 30 por ciento menos de lo presupuestado en el 2015". También destacó el rol de las mujeres y su lucha por igualdad de derechos y oportunidades y valoró que en las crisis económicas "las mujeres son las que más la sufren y también las que tienen soluciones" por lo que expresó que, de resultar electo, recurrirá a ellas para "armar lazos de solidaridad y compromiso con el otro". El candidato del FdT lanzó hoy su tercer spot de campaña, "En Marcha", en el que los protagonistas vuelven a ser vecinos bonaerenses que participaron de los recorridos proselitistas por la provincia.