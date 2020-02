Kicillof dijo en Mar del Plata que "en esta temporada comenzó a moverse la economía"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof consideró hoy en Mar del Plata, donde hizo una visita sorpresiva junto a la ministra de Desarrollo de la Comunidad, Fernanda Raverta, que "en esta temporada comenzó a moverse la economía", y advirtió que "desde el comienzo de la temporada vimos mucho movimiento".



El mandatario, que recorrió el balneario La Perla, donde funciona el programa ReCreo, afirmó que un vendedor de bizcochos al que cruzó durante ese trayecto, le dio "el veredicto final", al decirle que "era la mejor temporada en cinco años".



"La sensación es que empezó a moverse la economía", sostuvo el gobernador y aseguró que "desde el inicio de la temporada se percibió mucho movimiento".



En ese sentido, manifestó que "obviamente que tenemos números de ingresos de turistas, de ocupación de plazas y todo lo del punto de vista científico pero la sensación que hay es que empezó a moverse la economía".



"Tiene que ver con muchos factores", explicó el gobernador y entre ellos citó que "no hayan aumentado los peajes y que se congeló el precio de los combustibles, y eso hizo que la gente pueda llegarse también hasta la costa".



Consultado sobre la paritaria docente convocada para el lunes, el gobernador afirmó que se trabaja "con una coordinación con la política Nacional".



"Nosotros apuntamos, a pesar de las múltiples dificultades financieras en que quedó la provincia en diciembre, sabiendo todo lo que significa una deuda impagable, queremos que este año los maestros y las maestras le ganen a la inflación", subrayó.



"Para eso tenemos que encontrar el mejor de los acuerdos que podamos plantear, ya que estos tres meses van a ser tiempos donde esté resuelta la cuestión nacional y el presupuesto nacional. Tampoco sabe la provincia con qué recursos cuenta", expresó.



Asimismo, destacó que "con estas variables tenemos que dialogar con los docentes, y ellos saben que el aumento llegó tal como se había planteado en la paritaria anterior".



"En estos tres meses, hasta que esté el presupuesto, va a ser difícil porque no tenemos ni siquiera una expectativa de la inflación nacional, no es algo que resuelva la provincia, simplemente creo que hay un camino para una recomposición salarial de los docentes", aseguró.



En ese sentido, agregó: "Estamos convocando también a los estatales de la provincia y entendemos que hay una predisposición distinta, ya que nosotros buscamos la mejor salida para que la provincia pueda recuperar todo lo que perdió".