Kicillof fustigó a oposición pero aceptó cambios porque era "fundamental" tener la ley impositiva

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, celebró esta noche la aprobación de la Ley Impositiva 2020, pero aclaró que se admitieron las reformas efectuadas por la oposición en el Senado "porque lo fundamental era que la Provincia tuviera" esta norma.



"Acaba de aprobarse en la Legislatura la Ley Impositiva 2020. La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo, que mantenía -como el original- la recaudación del año pasado en términos reales pero agregando segmentación y progresividad", dijo Kicillof en un hilo de Twitter.



Kicillof sostuvo que "en el Senado, con su mayoría, el bloque de Juntos por el Cambio introdujo varias modificaciones, con las que NO estamos de acuerdo y no acompañamos".



"En el impuesto inmobiliario urbano estableció un descuento MAYOR por pago en una cuota para el segmento de los más grandes propietarios.



Redujo la tasa de ingresos brutos para los operadores de cable, para los importadores y exportadores", advirtió.



El gobernador dijo que "no estamos de acuerdo porque todas estas medidas desfinancian a la Provincia y favorecen a sectores concentrados. Fue su decisión política: cuando son oposición representan y defienden a los mismos sectores para los que gobernaron. Nuestro gobierno tiene prioridades distintas".



Pero enfatizó que "en la Cámara de Diputados se votó para que el proyecto se apruebe igual, con las modificaciones de la oposición, porque lo fundamental era que la Provincia tuviera su ley".



"Nos acusaron de querer hacer un "impuestazo", nos acusaron de perjudicar a los sectores medios, nos acusaron de no buscar el consenso. Pero ahora vemos que la cuestión era otra: defender a sectores corporativos, concentrados y a las grandes fortunas", abundó.



"Nosotros, por nuestra parte, seguiremos trabajando sin descanso para atender las graves emergencias que tiene la Provincia: financiera, social, sanitaria, educativa, productiva y laboral", concluyó Kicillof.