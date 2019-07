Kicillof: "La comparación de Vidal con un femicida me resultó penosa”

El precandidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, repudió los dichos de Aníbal Fernández, quien dijo que prefería confiar el cuidado de sus hijos al condenado por homicidios Ricardo Barreda en lugar de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

“La comparación con un femicida me resultó penosa. Desde el primer día mi campaña se trata de proponer y discutir ideas y prioridades. No quiero una campaña sucia ni de agresiones. No es mi forma de hacer política”, indicó Kicillof en diálogo con el programa "El fin de la metáfora" de Radio 10.

"La gestión es impresentable, es vergonzante, lo que estamos viendo es una catástrofe atrás de otra, todo provocada por ella", había dicho Fernández sobre María Eugenia Vidal.

"Se acuerdan de que tenía una publicidad que decía '¿Con quién dejarías a tus hijos: con María Eugenia Vidal o con Aníbal Fernández?'. Yo sabes a quién no se los confío: ¡A ella! Después veo con el resto, por ahí se lo dejó a [Ricardo] Barreda, a ella no".

Qué dijeron Larreta, Lammens y Facundo Moyano sobre los dichos de Aníbal Fernández contra Vidal. Dirigentes y legisladores de distintos partidos cuestionaron hoy las declaraciones del ex jefe de Gabinete del kirchnerismo, Aníbal Fernández, quien dijo que prefería confiar el cuidado de sus hijos al condenado por homicidios Ricardo Barreda en lugar de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, y algunos tildaron de "locura" y "perversa" la actitud del abogado quilmeño.

"Con mucho esfuerzo estamos contagiándoles el entusiasmo a los bonaerenses de que es posible poner en marcha la producción, el trabajo; recuperar la educación pública, la salud pública que están tan golpeadas. Yo voy a seguir con esa campaña”, aseguró el precandidato a gobernador bonaerense.

Las reacciones a los dichos de Fernández se instalaron en las redes durante todo el fin de semana y fueron tendencia entre los temas más comentados de Argentina. Sus declaraciones despertaron una gran revuelo entre la dirigencia política que, primero desde el oficialismo y luego algunos políticos del Frente de Todos, salieron a condenar las expresiones. Por su parte, Vidal se limitó a decir que lo dicho "habla más de quien lo dijo que de mí".

FUENTE EL CRONISTA