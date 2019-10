Kicillof lanzó un spot de campaña en la última semana previa a las elecciones del domingo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Axel Kicillof, lanzó hoy un spot de campaña por las redes sociales en la que se muestra en su auto viajando por la ruta y camino hacia uno de los 135 municipios bonaerenses.



El video pone de relieve el recibimiento que tuvo el ex ministro de Economía en las diferentes ciudades y arranca con imágenes en la ruta camino a Pigüé.



A bordo de su vehículo Renault Clio, el postulante opositor al gobierno provincial dice: "estamos en uno de los últimos viajes antes de las elecciones, muy contentos de haber recorrido los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires".



"Llegamos hasta acá recorriendo, escuchando, conversando con todos los vecinos y vecinas, con todos los sectores. Sin mentiras, sin falsas promesas, sin campaña sucia", afirma mientras mira la cámara.



"Lo más importante que me llevo de esta experiencia es que en ningún momento lograron convencer a los y las bonaereses de que esto se iba a solucionar con egoísmo", asevera, y agrega: "me parece que quedó claro que era al revés".



"Que era con solidaridad, con valores y que era entre todos", enfatiza, y destaca que "estos cuatros años de recorrer hasta el último rincón de la provincia nos sirvieron para aprender, para conocer mejor, para conocer la problemáticas, para conocer las potencialidades".



Finalmente, Kicillof sostiene en el spot que "eso es lo que nos va a servir para transformar la provincia de Buenos Aires, para transformarla en serio".