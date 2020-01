Kicillof sobre dichos de Macri: "Parece que la deuda cayó del cielo y nosotros debemos solucionarlo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó hoy que "la deuda al parecer 'cayó del cielo'" y ahora la actual administración debe "solucionar el problema", al criticar al ex presidente Mauricio Macri porque, sostuvo, "tomó deuda con total irresponsabilidad".



Macri dijo recientemente, en reunión con dirigentes partidarios en la Patagonia, que durante su gobierno advertía a sus funcionarios, pese a lo que le aconsejaban, que no se podían tomar empréstitos "eternamente".



"He leído muchos artículos en los que se analiza la situación de la deuda de la Provincia de Buenos Aires pero, infelizmente, ninguno menciona a quienes la contrajeron", advirtió.



"Ayer trascendió una filmación en la que alguien, que al parecer sería el ex presidente Macri, asume que en su gobierno se tomó deuda con total irresponsabilidad", sostuvo Kicillof en su cuenta de Twitter.



El gobernador alertó entonces: "De manera que el actual estado de insostenibilidad de la deuda al parecer 'cayó del cielo' y toda la responsabilidad recae en los que tenemos que solucionar el problema en lugar de en quienes lo crearon", alertó.



Seguidamente apuntó a su antecesora, María Eugenia Vidal, al afirmar: "Bueno, en la Provincia de Buenos Aires pasó lo mismo".



Kicillof añadió que "ahora estamos buscándole una solución ordenada sin, por eso, postergar la salud, la educación, la producción y el trabajo de las y los bonaerenses".



"Entendemos que eso es lo que el pueblo de la Provincia decidió en las urnas. Para eso nos votaron y ese es el mandato que vamos a cumplir", completó.