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Kids Run 2026: la carrera infantil de Capital que apuesta al reciclaje
POR REDACCIÓN
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan realizará este sábado 25 de julio una nueva edición de la Kids Run 2026, una propuesta gratuita destinada a niños y niñas de entre 2 y 11 años que combinará actividad física, recreación y educación ambiental en Plaza del Bicentenario.
La iniciativa forma parte de las actividades de la Maratón de San Juan y busca incentivar a los más pequeños a acercarse al deporte y adoptar hábitos saludables, al tiempo que promueve la participación de toda la familia en una jornada al aire libre.
Las actividades comenzarán a las 14 con las acreditaciones. A las 15 será la concentración de los participantes y, media hora más tarde, se desarrollará una clínica de atletismo con juegos recreativos. La largada de todas las categorías y distancias está prevista para las 16.
La inscripción es gratuita y debe realizarse exclusivamente de manera online a través del sitio oficial de la Maratón de San Juan.
Campaña para fomentar el reciclaje
Como novedad de esta edición, la Municipalidad impulsará una campaña ecológica para promover el reciclaje y la conciencia ambiental entre los niños y sus familias.
Quienes asistan al evento con cinco tapitas plásticas podrán canjearlas por un cuellito deportivo, hasta agotar stock. La propuesta busca incentivar la separación de residuos y reforzar el compromiso con el cuidado del ambiente mediante una acción simple y participativa.
De esta manera, la KIDS RUN 2026 combinará deporte, juego y educación ambiental en una misma jornada, con el objetivo de fomentar valores vinculados a la vida saludable y la sostenibilidad desde la infancia.