La Municipalidad de la Ciudad de San Juan realizará este sábado 25 de julio una nueva edición de la Kids Run 2026, una propuesta gratuita destinada a niños y niñas de entre 2 y 11 años que combinará actividad física, recreación y educación ambiental en Plaza del Bicentenario.

La iniciativa forma parte de las actividades de la Maratón de San Juan y busca incentivar a los más pequeños a acercarse al deporte y adoptar hábitos saludables, al tiempo que promueve la participación de toda la familia en una jornada al aire libre.

Las actividades comenzarán a las 14 con las acreditaciones. A las 15 será la concentración de los participantes y, media hora más tarde, se desarrollará una clínica de atletismo con juegos recreativos. La largada de todas las categorías y distancias está prevista para las 16.

La inscripción es gratuita y debe realizarse exclusivamente de manera online a través del sitio oficial de la Maratón de San Juan.

Campaña para fomentar el reciclaje

Como novedad de esta edición, la Municipalidad impulsará una campaña ecológica para promover el reciclaje y la conciencia ambiental entre los niños y sus familias.

Quienes asistan al evento con cinco tapitas plásticas podrán canjearlas por un cuellito deportivo, hasta agotar stock. La propuesta busca incentivar la separación de residuos y reforzar el compromiso con el cuidado del ambiente mediante una acción simple y participativa.

De esta manera, la KIDS RUN 2026 combinará deporte, juego y educación ambiental en una misma jornada, con el objetivo de fomentar valores vinculados a la vida saludable y la sostenibilidad desde la infancia.