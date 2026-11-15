Sportivo Desamparados vivió otra jornada de festejos en San Luis. Después de vencer 3-1 a Defensores de Belgrano de Justo Daract y conseguir la clasificación a la final de la Región Cuyo, Cristian "Kiki" Ramírez dejó un mensaje de agradecimiento para los hinchas que viajaron hasta Villa Mercedes para acompañar al equipo. El delantero, autor de uno de los goles, destacó el esfuerzo de la gente y aseguró que el plantel dejó todo para devolver ese apoyo dentro de la cancha.

"Lo mínimo que podíamos hacer era dejar todo, más que nada porque han hecho un esfuerzo terrible para venir hasta acá", expresó Ramírez en radio Santa Cecilia después del encuentro. El futbolista reconoció que el acompañamiento de los simpatizantes fue una motivación especial para el equipo en una jornada que terminó con festejos por el ascenso y la clasificación.

El atacante también se mostró emocionado por el momento que atraviesa el conjunto puyutano. "Es una locura lo que estamos viviendo, pero esto lo buscamos todo el año, no es casualidad", sostuvo al analizar una campaña que le permitió a Desamparados volver a celebrar objetivos importantes.

Un ascenso y una final por delante

La victoria en el estadio Único La Pedrera terminó de confirmar el gran momento del equipo dirigido por Mauricio Del Cero. Con goles de Tomás Garro, Franco Goria y el propio Ramírez, Desamparados se impuso 3-1 y cerró la serie con un contundente 7-1 en el resultado global.

La clasificación a la final de la Región Cuyo también le aseguró al club sanjuanino un lugar en el Torneo Argentino del Interior 2027, una nueva categoría que comenzará a disputarse la próxima temporada.

Sin embargo, el plantel no piensa detenerse. El próximo desafío será la definición cuyana, donde tendrá como rival a Pacífico de General Alvear, en una serie que lo mantendrá en carrera por el objetivo mayor: llegar al Torneo Federal A.

Consultado sobre cómo encararán esa instancia, Ramírez fue claro: "No podemos aflojar ahora, no podemos aflojar antes y menos ahora. A trabajar el doble".

El mensaje del delantero refleja el ánimo de un Desamparados que consiguió el primer objetivo, pero que quiere aprovechar el envión futbolístico y anímico para seguir haciendo historia.