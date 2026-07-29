Kiki Ramos, la historia del haitiano que debutó en la Selección Argentina

La historia de Stephen Oscar Ramos comenzó en Puerto Príncipe el tres de abril de 2009. Su vínculo con Argentina se consolidó cuando tenía solo ocho meses de vida al ser adoptado por su familia actual. Criado en el país, el joven tramitó la ciudadanía y desarrolló su pasión por el fútbol en los potreros barriales.

Su llegada a Vélez ocurrió a los seis años de edad de forma fortuita. Un vecino del barrio notó sus condiciones en los picados y lo impulsó a probarse en el club de Liniers. Desde aquel momento, el delantero recorrió todas las categorías de la cantera conocida como La Fábrica.

A sus 17 años, Ramos es una de las grandes promesas de la Sexta División dirigida por Héctor Manfredi. Se desempeña como extremo por izquierda o delantero de referencia. Quienes lo observan en la Villa Olímpica resaltan su potencia física y velocidad. Su estilo de juego genera comparaciones con Vinícius Jr y su apodo Kiki surgió por su verticalidad similar a la de Kylian Mbappé.

El presente futbolístico del juvenil atrajo la atención de la AFA. Tras superar una etapa de lesiones, el atacante acumula 12 goles en la temporada actual. Entre sus logros recientes figuran cuatro tantos ante Atlético de Rafaela y un gol decisivo frente a Boca.

Diego Placente lo convocó para el microciclo de la Selección argentina Sub 17 en Ezeiza. El objetivo es conformar la lista de 26 jugadores para el Mundial de Qatar. El torneo se disputará con un formato de 12 grupos y comenzará el 19 de noviembre. Argentina debutará ante Australia en el Grupo C y la prioridad de Ramos siempre es representar la camiseta albiceleste.