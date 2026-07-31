Stephen "Kiki" Ramos, una de las grandes promesas de Vélez y de la Selección Argentina Sub-17, habló por primera vez tras su debut con la Albiceleste. El delantero, nacido en Haití y nacionalizado argentino, aseguró que nunca sufrió discriminación desde que llegó al país y desmintió los prejuicios que suelen mencionarse sobre el racismo en la Argentina.

"Desde que estoy en Argentina, nunca me sentí discriminado. Nunca me sentí distinto a los demás. Siento que eso que dicen que Argentina es racista, lo dicen por decir. Argentina es un país hermoso", expresó el juvenil en una entrevista con Radio La Red.

El llamado que cambió su carrera

Ramos también recordó cómo recibió la noticia de su convocatoria al seleccionado dirigido por Diego Placente. Contó que estaba participando de una clase virtual de Matemática cuando comenzaron a llegarle mensajes de felicitación.

Al principio no entendía qué ocurría, hasta que vio un mensaje de un preparador físico de Vélez en el que aparecía la palabra "AFA". En ese momento interrumpió la clase y corrió a contarles la noticia a sus padres, quienes lo adoptaron cuando era un bebé.

Su historia y el recuerdo de Haití

El atacante también habló sobre sus orígenes. Explicó que sus padres ya habían iniciado el proceso de adopción antes del terremoto que devastó Haití en 2010 y que, cuando ocurrió la tragedia, él aún permanecía en un orfanato.

Con el paso de los años fue conociendo su historia y aseguró sentirse profundamente agradecido con la familia que le dio una nueva vida en la Argentina. Incluso reveló que nunca regresó a Haití y que, por ahora, no tiene pensado hacerlo, aunque no descarta visitar el país cuando sea mayor.

El delantero de Vélez atraviesa un gran presente. Después de convertir su primer gol con la Selección Argentina Sub-17 frente a Ecuador, se perfila como una de las alternativas de Placente para disputar el Mundial de la categoría que se jugará este año en Qatar.