Cristian “Kily” González comenzará su ciclo como entrenador de Inter Miami con una final frente a Cruz Azul por la Campeones Cup 2026. El técnico argentino habló en la previa del encuentro y explicó las primeras ideas que busca implementar en el equipo.

“Estos días se vivieron con mucha ansiedad”, reconoció el entrenador, quien contó que el acuerdo con el club estaba cerrado desde hacía casi dos semanas y media, aunque diferentes cuestiones demoraron su llegada.

Las primeras ideas para Inter Miami

Kily explicó que viene siguiendo y analizando al equipo y a sus rivales desde hace tiempo, y señaló que pretende transmitir una idea clara y sencilla a sus jugadores. Entre sus prioridades aparece mejorar el funcionamiento defensivo.

“Hay que tratar de bajar una idea clara, sencilla sin complicar al jugador”, manifestó González, quien además apuntó a construir un equipo “corto, compacto, más agresivo” y que pueda desarrollar su juego.

El entrenador reconoció que asumir antes de una final representa una situación particular y señaló que lo hace con responsabilidad. Además, expresó su intención de que Inter Miami sea protagonista y busque ganar los partidos.

El vínculo con Lionel Messi

Durante la conferencia, González también se refirió a su relación con Lionel Messi, con quien mantiene un diálogo frecuente y fluido. El técnico destacó la importancia de cuidar al capitán argentino y permitirle desarrollar su trabajo con naturalidad.

“Tenemos que saber que tenemos al mejor del mundo, cuidarlo, protegerlo, mimarlo”, sostuvo Kily. También resaltó las características personales de Messi y aseguró que compartir el día a día con él le genera ilusión y compromiso.