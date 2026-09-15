Cristian “Kily” González comenzó oficialmente su ciclo como entrenador de Inter Miami y este miércoles tendrá un debut de alto impacto. El técnico argentino dirigió su primera práctica y enfrentará a Cruz Azul por la Campeones Cup, en un partido que pondrá en juego un título.

El entrenador tendrá bajo sus órdenes a Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Casemiro, en su primera experiencia como técnico en la MLS. Las Garzas confirmaron oficialmente su llegada luego de la validación de la visa necesaria para trabajar en Estados Unidos.

Un debut directamente en una final

El estreno del Kily será este miércoles frente a Cruz Azul en el Nu Stadium de Miami, desde las 20 de Estados Unidos, las 21 en Argentina. El encuentro corresponderá a la Campeones Cup, competencia que enfrenta al campeón de la MLS con el ganador del Campeón de Campeones de la Liga MX.

González tendrá así su primera prueba de fuego apenas horas después de asumir oficialmente. El argentino se convirtió en el tercer entrenador que ocupa el banco de Inter Miami durante esta temporada, después de Javier Mascherano y Guillermo Hoyos.

El primer entrenamiento

Durante su primera jornada de trabajo, el entrenador nacido en Rosario estuvo cerca de David Beckham, uno de los principales accionistas de la franquicia de Florida. Ambos mantuvieron una charla durante la práctica que marcó el inicio formal de la nueva etapa.

Inter Miami anunció al entrenador con un mensaje de bienvenida acompañado por una fotografía en la que González aparece con la indumentaria de entrenamiento del club. El acuerdo contempla que permanezca en la institución estadounidense hasta junio de 2028.

La cuarta experiencia como entrenador

Para González será su cuarta experiencia como técnico, luego de haber dirigido a Rosario Central, Unión de Santa Fe y Platense en el fútbol argentino. Ahora afrontará el desafío de conducir a un plantel con figuras internacionales y con Messi como principal referente.

Antes de su carrera como entrenador, el Kily tuvo una extensa trayectoria como futbolista y pasó por la Selección Argentina, con la que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. También fue campeón en España con Valencia y en Italia con Inter.