Cristian “Kily” González tendrá su primera experiencia como entrenador en el exterior y será nada menos que al frente del Inter Miami de Lionel Messi. El club estadounidense confirmó que llegó a un acuerdo con el técnico argentino para hacerse cargo del primer equipo.

El entrenador de 52 años asumirá formalmente una vez que reciba los permisos de trabajo correspondientes. Mientras se completa ese trámite, Guillermo Hoyos continuará de manera provisional al frente del plantel.

De esta manera, el Kily iniciará una nueva etapa de su carrera después de haber dirigido únicamente en el fútbol argentino. Su recorrido comenzó en Rosario Central, continuó en Unión de Santa Fe y tuvo como última experiencia a Platense, equipo que dejó en octubre de 2025.

Ahora tendrá el desafío de conducir a uno de los planteles de mayor repercusión de la Major League Soccer (MLS), encabezado por Messi y que también cuenta con figuras como Rodrigo De Paul.

El reencuentro con Messi

La llegada del Kily también tendrá un condimento especial por su relación con Messi. Ambos coincidieron como futbolistas en la Selección Argentina durante los primeros pasos de Leo en el combinado mayor.

Uno de los episodios que marcó ese vínculo ocurrió en 2005, durante el recordado debut de Messi frente a Hungría. El rosarino ingresó en el segundo tiempo, pero fue expulsado segundos después y se retiró desconsolado.

Años más tarde, Messi recordó que González fue uno de los referentes que se acercó para contenerlo en aquel difícil momento. Con el paso del tiempo, ambos mantuvieron una relación marcada por el respeto y también por sus raíces rosarinas.

El desafío que tendrá en Miami

El Kily llegará a un Inter Miami que atraviesa un momento irregular. El equipo viene de una racha de cinco encuentros sin victorias y busca recuperar protagonismo después de quedar eliminado de la Leagues Cup.

González reemplazará a Hoyos, quien había asumido de manera interina en abril luego de la salida de Javier Mascherano.

Inter Miami no precisó cuándo será el primer partido del argentino al frente del equipo. Todo dependerá de cuándo reciba los permisos necesarios para comenzar oficialmente sus funciones.

Una vez completado ese proceso, el Kily comenzará el mayor desafío de su carrera como entrenador: dirigir por primera vez fuera del país y tener bajo sus órdenes a Lionel Messi.