El líder de Corea del Norte Kim Jong-un y el delegado Alejandro Cao de Benós quedaron en el centro de la escena internacional tras difundirse versiones sobre un colapso en el estado físico del mandatario. Las especulaciones crecieron luego de que un periódico británico publicara que el máximo dirigente norcoreano habría sufrido una hemorragia cerebral y un traslado de emergencia hacia un hospital de China.

De acuerdo a esos trascendidos, el cuadro del mandatario norcoreano sería de extrema gravedad e incluso se especuló con que estaría en coma o habría fallecido tras complicaciones de salud. La falta de confirmación oficial sobre su paradero alimentó todo tipo de teorías, respaldadas principalmente por la ausencia de apariciones públicas del mandatario desde mediados del mes de octubre.

La última actividad documentada del líder asiático ocurrió cuando visitó un museo de defensa en la capital norcoreana en compañía de su hija Kim Ju-ae, evento que fue registrado por la prensa estatal. Frente a la ola de rumores, el delegado especial para el Comité de Relaciones Culturales Alejandro Cao de Benós desmintió rotundamente las versiones y aseguró que "el líder norcoreano no se encuentra en grave estado".